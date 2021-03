Remi med Muro in Mariborom, ki ga bodo najbolj veseli pri Olimpiji

Prvi polčas je minil v enakovredni igri, v kateri sta ekipi prišli do nekaj zaključnih strelov, a niti ena žoga ni letela v okvir vrat. Domači, ki so pogrešali kaznovanega Klemna Pucka, so bili še najnevarnejši v 22. minuti, ko je Luka Bobičanec poskusil iz ostrega kota z leve strani, toda pred vrati je žogo v kot poslal Ignacio Guerrico, ki je na levi strani obrambe zamenjal Žana Kolmaniča, ta je namreč že v prejšnjem krogu odigral zadnjo tekmo za Maribor pred selitvijo v ligo MLS k Austinu.