Gola v drugem polčasu za remi Mure in Brava

Državni prvaki iz Murske Sobote tudi na tretji tekmi domače sezone niso zmagali. So pa po dveh porazih prišli vsaj do prve točke. Mura je bila sicer boljši tekmec, medtem ko je Bravo, ki je remiziral tudi na prvih dveh tekmah sezone, obakrat 0:0, zadetek dosegel iz praktično svoje edine prave akcije na tekmi. Ekipi v prvem polčasu nista bili posebej nevarni, večkrat je poskušala Mura, pri kateri ni bilo Nina Koutra, ki bo kariero nadaljeval v turški drugi ligi pri Manisi, katere član je tudi Leon Sever, a ni bila posebej nevarna.

Omeniti velja 18. minuto, ko je spodrsnilo Davidu Brekalu, do strela s 14 metrov je prišel Staniša Mandić, a je bil nenatančen, isti igralec pa je devet minut pozneje z glavo streljal prešibko. Vmes je bil s strelom z glavo nenatančen še Amadej Maroša. Še manj nevarni so bili Ljubljančani. Najbolj obetavno priložnost je imel Mitja Križan v 30. minuti, ko je prišel do strela s 15 metrov, toda žogo je poslal precej mimo cilja.

Bolj zanimiv drugi polčas

Kmalu po začetku drugega polčasa, v 49. minuti, so domači povedli. Kai Cipot je s peto žogo lepo vrnil do Maroše, ki je nato natančno meril z 18 metrov za vodstvo z 1:0. Mura je bila v tem delu igre boljši tekmec, v 60. minuti je od daleč poskusil Alen Kozar, toda Igor Vekić je žogo preusmeril v kot. Isti igralec je poskusil tudi v 65. minuti, a se je žoga od enega Bravovih branilcev odbila čez gol in v kot, po njem pa je Kozar še zgrešil cilj s 15 metrov.