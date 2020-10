Milan trikrat vodil, a je Roma iztržila točko

Na derbiju 5. kroga Serie A so se nogometaši Milana in Rome razšli brez zmagovalca (3:3). Rdeče-črni so trikrat vodili, a so gostje iz Rima rezultat vsakokrat izenačili. Milančani so po štirih zaporednih zmagah prvič remizirali, a so v prvenstvu še brez poraza in ostajajo na prvem mestu lestvice. Z dvema goloma se je znova izkazal Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović je na derbiju z Romo dosegel dva gola. FOTO: AP Milan je tekmo odlično odprl in že v drugi minuti se je spet med strelce vpisal švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović. Na drugi strani pa je imela svojega aduta tudi Roma, Edin Džeko je izid, kljub temu, da je bil Milan boljši tekmec v tem delu igre, izenačil v 14. minuti. Podobno kot v prvem so tudi v drugem polčasu v drugi minuti spet zadeli rdeče-črni, med strelce se je vpisal Alexis Saelemaekers. V 72. minuti pa so Rimljani znova izenačili, Ismael Bennacer je zakrivil najstrožjo kazen, ki jo je unovčil Jordan Veretout. Strel z bele pike pa so v 80. minuti imeli tudi domačini, zanesljiv izvajalec je bil Ibrahimović, ki je s šestimi zadetki tudi prvi strelec lige. A Roma se je tudi v tretje vrnila, Marash Kumbulla je namreč iz bližine izenačil v 84. minuti. Milan je ob koncu zapravil še dve lepi priložnosti za zmago, tako da je prvič končal brez polnega izkupička. Milan, ki je sicer ob Sassuolu in Juventusu še neporažen, ima 13 točk, dve več od Napolija in Sassuola ter tri od Interja Samirja Handanovića, Roma pa je deveta z osmimi točkami. Pred njo so s točko več še Juventus, Atalanta Josipa Iličića in Sampdoria, Verona pa ima enak točkovni izkupiček kot rimska ekipa. Izid:

Milan - Roma 3:3(1:1)