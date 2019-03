Remi na severnolondonskem derbiju, Aubameyang podaril Pochettinu najlepše rojstnodnevno darilo

Za to je morda zaslužna tudi presenetljiva začetna postava topničarjev. Arsenal je pred dnevi odpravil Bournemouth (5 : 1),Unai Emery pa je za severnolondonski derbi dodobra spremenil prvo enajsterico, med drugim je namesto Pierrea-Emericka Aubameyanga mesto na čelu Arsenala pripadlo Alexandru Lacazetteju. Prav njemu se je priložnost ponudila že v začetnih minutah. Gostje so v tekmo vstopili pogumno, Lacazette se je po lepi podaji pred vrata znašel pred Hugom Llorisom, vendar je njegov strel zletel mimo leve vratnice.

Za zadetek so morali topničarji počakati vse do 16. minute. Domača obramba je povsem pozabila na Aarona Ramseyja, ki je lepo sprejel podajo Lacazetteja in čez polovico igrišča sam krenil proti golu. Domači branilci so bili prepočasni, Ramsey pa je zmedel Llorisa in povedel goste v vodstvo. Po prejetem zadetku so spursi prestavili v višjo prestavo. Povratnik po poškodbi Harry Kane je z glavo žogo potisnil v levi zgodnji kot, a je sodnik zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil.