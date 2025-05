Remi na štajerskem derbiju na roko Olimpiji

Izbranci Boštjana Cesarja so sicer po treh zmagah vpisali prvi remi, Celje pa je niz neporaženosti podaljšalo na 10 tekem, a ostaja na četrtem mestu. Maribor bo do konca sezone igral še doma proti Primorju, v gosteh pri Kopru in doma proti Nafti, Celje pa še doma proti Kopru, v gosteh pri Nafti in doma proti Domžalam. Za slednje pa je prednostna tekma 14. maja, ko se bodo srečali v finalu pokala s Koprom.

Ekipi sta kar izenačeno začeli, obe sta imeli določene obetavne akcije in tudi zaključne strele, ki pa so bili bolj ali manj precej nenatančni. Je pa Celje imelo v teh trenutkih terensko pobudo, toda ni bilo nevarno.