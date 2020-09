Juventus z deseterico po zaslugi Ronalda do točke proti Romi

Na stadionu Olimpico v Rimu je domači strateg Paulo Fonseca na igrišče poslal naslednjo postavo: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Ibanez, Marash Kumbulla, Davide Santon, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, Pedro, Henrikh Mkhitaryan, Edin Džeko, gostujoči strateg Andrea Pirlopa je postavil naslednjo enajsterico: Wojciech Szczesny, Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado, Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Aaron Ramsey, Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo.

Juventus pa je po spodbudnem začetku pod vodstvom novega trenerja Pirla in zmagi proti Sampdorii v 2. krogu DP gostoval v Rimu. Domača Roma je bila v prvem polčasu boljši tekmec in prvih 45 minut končala z 2:1, potem ko je Jordan Veretout v 31. minuti unovčil najstrožjo kazen, potem pa zaključil še protinapad v 45. minuti. Vmes je v 44. minuti Cristiano Ronaldoiz enajstmetrovke zadel za Juventus. Ko je bil v 62. minuti izključen Adrien Rabiot(drugi rumeni karton), je kazalo, da bo Roma, ki je predvsem prek Edina Džeka zapravila še nekaj izjemnih priložnosti, prišla do želenih treh točk. Toda v 69. minuti je njihove načrte prekrižal Ronaldo z "nebeškim" skokom in strelom z glavo izid spet izenačil na 2:2, za točko Torinčanov.

Prvo današnjo tekmo med Spezio in Sassuolom je dobil slednji s 4:1. Za novinca v ligi Spezio je sploh prvi prvoligaški zadetek v 114-letni zgodovini kluba dosegel Andrej Galabinov v 30. minuti, ko je izenačil na 1:1. Toda pozneje je Sassuolo potrdil vlogo favorita, velja omeniti, da je Francesco Caputo, strelec četrtega Sassuolovega gola, na tekmi dosegel še tri gole, a so bili vsi razveljavljeni zaradi prepovedanega položaja.

Hellas Verona je gostila Udinese in tudi v drugo zmagala, in sicer z 1:0, Napoli pa je prišel do druge zmage, ko je Genoi, pri kateri je Miha Zajc igral do 55. minute, nasul kar pol ducata golov. Hirving Lozano je zadel dvakrat (10., 65.), Piotr Zielinski (46.), Dries Mertens (57.), Eljif Elmas (69.) in Matteo Politano (72.) pa po enkrat.

Milan je prav tako dosegel še drugo zmago, v gosteh je z 2:0 ugnal Crotone, potem ko sta zadela Frank Kessie v 45. minuti z bele pike in Brahim Diaz v 50. minuti.