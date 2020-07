'Remont' na Etihadu bo Guardiola začel s Koulibalyjem, za okrepitve ima na voljo (vsaj) 180 milijonov evrov

S tem je Cas odpravil prepoved Evropske nogometne zveze, ki je klubu trenerja Pepa Guardiole zaradi kršenja finančnega fair playa za dve leti prepovedala nastop v Evropi. Cas je v celoti odpravil dveletno kazen prepovedi nastopanja Cityja v evropskih tekmovanjih. In ne le-to. Obenem je tudi krepko znižal finančno kazen za angleški klub s 30 na deset milijonov evrov in sinjemodri bodo vnovič veliki igralec na nogometni tržnici. "Pep Guardiola bo imel s svojimi sodelavci na voljo okoli 160 milijonov evrov za poletne nakupe ," trdijo otoški mediji, ki so že pisali, da ima Katalonec na klopi Cityja že točno določen načrt nakupov.

"Začel bo v obrambi, želi povsem novo zadnjo linijo. Prvi na listi želja je branilec Napolija Kalidou Koulibaly, takoj za njim pa nogometaš Bayerna David Alaba. Omenjena sta tarči drugih evropskih velikanov, a pri Cityju trdijo, da so v prednosti," dodajajo Otočani. "Samo za Koulibalyja bodo morali pri Cityju, kot velijo informacije z Apeninskega polotoka, odšteti kar 80 milijonov evrov, a Guardiola se je za reprezentanta Senegala že zdavnaj odločil in ga želi za vsako ceno." Ob obrambnih igralcih pa bo City bržkone pripeljal najmanj enega napadalca. Še posebej, če bo Etihad, kot se pričakuje, zapustil Argentinec Sergio Aguero. "V igri za konici napada Manchester Cityja je kar nekaj imen. Guardiola bi si najbolj želel Robetrta Lewandowskega, a to je bržkone nerealna želja. Všeč mu je tudi nemški vzhajajoči zvezdnik Kai Havetz, ki pa je verjetno bolj blizu Chelseaju in Stamford Bridgeu. Po nekaterih informacijah je City pripravljen še bolj odpreti mošnjo, če bi se morda "ukazala" priložnost in bi na Etihad lahko pripeljali napadalca mestnih rivalov Marcusa Rashforda. A slednje bolj sodi v rubriko nemogočih misij," zaključujejo nekateri otoški mediji.