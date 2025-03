Remontada Barcelone sredi Madrida za prvo mesto španskega prvenstva

28. krog španskega prvenstva je ponudil derbi med domačim Atletico Madridom našega Jana Oblaka in katalonskim velikanom Barcelono. Colchonerosi so prvi gol na tekmi dosegli preko Juliana Alvareza, po lepi podaji Giuliana Simeoneja. Pisala se je 45. minuta. V 70. je natančno meril še Alexander Sørloth. Ko se je zdelo, da so Atleti že opravili velik del naloge, so na sceno vstopili Katalonci. Najprej je bil v 72. minuti uspešen Robert Lewandowski, nekaj minut kasneje je udaril še Ferran Torres (78.). V sodnikovem podaljšku (92. minuta) je svoje mojstrstvo še enkrat dokazal mladi Lamine Yamal. Toda šova Barcelone še ni bilo konec, čisto ob koncu (98. minuta) je znova zadel Torres. Blaugrana je prišla do novih treh točk in se vnovič zavihtela na vrh prvenstvene lestvice. Real je drugi, Atleti pa so tretji. Za slednje je to še en šok, po tistem, ko jih je v osmini finala Lige prvakov izločil mestni rival Real. Razlika na lestvici je še vedno minimalna, kar zagotavlja napet boj vse do konca La Lige.