Šimundža pred Rennesom: To je privilegij, ki smo si ga zaslužili

"Z zdravstvenega vidika nismo v optimalnem stanju, ker imam kar nekaj težav s poškodbami in boleznimi. Iz tekmovalnega vidika pa si tekme zelo želimo, želimo si obremenitve, ker to pomeni, da smo uspešni. Že podatek, da so peti v njihovem prvenstvu, pove, da nas čaka izredno zahteven nasprotnik," je dan pred srečanjem v pogovoru z našim novinarjem Izidorjem Kordičem povedal Ante Šimundža .

Muro čaka trenutno petouvrščena ekipa francoskega prvenstva. Da bo izziv še težji, so Muraši v Rennes pripotovali okrnjeni, zaradi bolezni sta doma ostala Jan Gorenc in Mihael Klepač , manjkal pa bo tudi poškodovani Žiga Škoflek .

Trener Mure priznava, da je naporen ritem, ki je posledica nastopanja v Konferenčni ligi in domačem prvenstvu, terjal svoj davek. A kljub temu ne želi iskati izgovorov: "Lagal bi, da ni obremenjujoče. Ampak to je privilegij, ki smo si ga zaslužili. To je želena obremenitev. Dejstvo pa je, da smo lahko v določenem trenutku utrujeni. Po drugi strani pa bomo dobili podatke, kako se deluje na tako visoki ravni."

Primerjava Mure in Rennesa po treh krogih v Konferenčni ligi

Šimundžo lahko z optimizmom navdaja videno s prve medsebojne tekme, ko so njegovi varovanci Rennesu nudili več kot dostojen odpor. Čeprav so izgubili z 1:2, so imeli kar nekaj priložnosti, ki bi tekmo lahko obrnile v nasprotno smer.

"Z vsako tekmo, ki jo odigraš na evropski ravni, dobiš izkušnje za naprej. To je bila za nas tretja tekma. Seveda je prepoznavanje zahtev iz tekme v tekmo boljše. Igralci jih boljše spoznajo. Ekipa Rennesa nas je s svojim načinom igre prisilila v hitro razmišljanje in igro, tako da smo lahko odgovorili in smo bili dokaj blizu," je nadaljeval Šimundža, ki o nasprotniku govori z izbranimi besedami, a je v njegovi igri videl tudi določene pomanjkljivosti.

"Njihova hitrost se je potrdila. Tudi dinamika in hitrost v fazi obrambe in napada sta se potrdili. Po drugi strani pa je razkrila tudi določene malenkosti, predvsem v načinu, kako in kaj jih obremeniti v obrambi," je o izkušnjah s prve medsebojne tekme še povedal nekdanji trener Maribora.