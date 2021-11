Proti Muri, kot da bi šlo za PSG

Rennes je s sedmimi točkami vodilni v skupini G in bi z novo zmago storil velik korak na poti do evropske pomladi. Na drugi strani Mura še naprej lovi svoje prve točke v skupinskem delu enega od evropskih tekmovanj. Najbližje jim je bila prav v tretjem krogu, ko je bil v Ljudskem vrtu Rennes boljši z 2:1. "Imamo priložnost, da na domačih tleh nadgradimo rezultat s prve tekme. A to so tekme, ki se jih moramo lotiti na enak način, kot da bi šlo za PSG ali Marseille. Če bomo samo en nivo slabši, bomo imeli težave," je pred obračunom previden Bruno Genesio.

Nekdanji nogometaš Lyona je pohvalil predstavo varovancev Anteja Šimundže na prvi tekmi: "Mura je pred dvema tednoma prikazala obilo kvalitete. Že pred tekmo smo vedeli, da so dobro organizirani in čvrsti, saj igrajo s petimi branilci, a nato smo videli, da so lahko tudi zelo nevarni, predvsem po protinapadih. Če mi ne bi bili odlični, se domov ne bi vrnili z zmago. Zavedamo se, da bomo morali ponoviti to predstavo."

Francoski mediji namigujejo, da bo Genesio zaradi ugodnega točkovnega izkupička po treh krogih tokrat odpočil nekaj prvokategornikov, kar pa je 55-letni strokovnjak zanikal. Povedal je, da svojih nogometašev ne deli na prvo- in drugokategornike: "Že od začetka sezone govorim, da moramo delovati kot celota. Dobro je, da vsi dobijo priložnost. Da, opravil bom nekaj sprememb, a ne gre se za to, da bi stavil na drugo ekipo. Vsi, ki bodo nastopili, so kvalitetni igralci, drugače ne bi bili tu. Vedno pravim, da se kvaliteta ekipe meri po tem, kakšne nogometaši ima na klopi."