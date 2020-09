Rennes na vrhu francoske lige, PSG do zmage v Reimsu

Parižani, ki so dosegli tretjo zmago, so povedli v deveti minuti, ko je po podaji Kyliana Mbappeja zadel Mauro Icardi. Ista naveza je udarila tudi v 62. minuti za podvojitev vodstva in potrditev zmage.

Monaco se je pod vrh lestvice zavihtel z zmago s 3:2 proti Strasbourgu, čeprav je več kot 20 minut igral z dvema igralcema manj. Wissam Ben Yedder je zadel dvakrat za Monačane.

Priložnost za skok na drugo mesto je imel Lens, ki pa je igral 1:1 pri Nimesu. Slednji je izenačil v 87. minuti z golom Zinedina Ferhata. Podobno priložnost je iz rok spustil tudi Montpellier, ki je igral 2:2 v Dijonu. A Montpellier je vsaj točko rešil v 90. minuti z enajstmetrovko Tejija Savanierja.

Sicer pa sta se Bordeaux - Nice razšla z 0:0, Lorient in Lyon z 1:1, Angers pa je ugnal Brest s 3:2.