Repas ob podpisu nove pogodbe z Mariborom cilja na evropsko jesen

Jan Repas, trikratni slovenski reprezentant, ki je po neuspešni epizodi v francoskem Caenu pred dvema letoma prestopil k Mariboru, je podaljšal pogodbo z aktualnimi slovenskimi prvaki. 25-letni vezist ostaja v Ljudskem vrtu do 2025, so sporočili iz NK Maribor, ki bo drevi gostil prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij Evropske lige proti finskemu predstavniku HJK Helsinki.

"Najlepše je, ko je zadovoljstvo obojestransko. Vesel sem zaupanja kluba, v Mariboru se prijetno počutim, osvojili smo naslov prvaka, čakajo nas nove evropske tekme in pri podaljšanju pogodbe ni bilo nikakršnega dvoma. Ko sem prišel v Maribor, sem prišel z namenom, da postanem prvak. Cilj smo dosegli, zato sem izredno vesel. Lepo pa bi bilo nadgraditi dosedanjo uspešno pot v evropskih kvalifikacijah. Gremo skupaj naprej in verjamem, da so pred nami nove uspešne zgodbe," je o potrditvi dogovora dejal Jan Repas.

icon-expand Jan Repas FOTO: NK Maribor

25-letni zvezni igralec je v zadnjem času postal pomemben člen mariborske ekipe, v kateri je skupaj s sedaj že nekdanjim soigralcem Antoinom Makoumboujem tvoril čvrst vezni dvojec: "Z Makoumboujem sva kar nekaj časa igrala skupaj. Seveda potrebuješ določeno obdobje, da se privadiš na novo sestavo zvezne vrste, toda to je nogomet, zadeve se spreminjajo. Pridejo poškodbe, kartoni, tudi prestopi. Prilagajamo se razmeram in se skušamo čim prej uigrati." Po odhodu reprezentanta Koga mu v vezni vrsti največkrat družbo dela Aljaž Antolin. V pogovoru za klubsko spletno stran se je Repas ob podpisu pogodbe ozrl predvsem na Mariborovo udejstvovanje v kvalifikacijah za evropska tekmovanja: "Sheriff je bil čvrst tekmec, podobno lahko pričakujemo od Fincev. Dovolj pove podatek, da so bili lani v evropskem tekmovanju udeleženci skupinskega dela. Med pripravami smo naredili vse, da bi bili v četrtek v najboljšem stanju. Fizično in taktično. Odigrali smo slabše v Kopru, a smo si rekli takoj po vrnitvi domov, da je treba odmisliti nedeljsko dogajanje, saj nam naslednja tekma lahko veliko prinese. Gre za evropsko jesen in povrnitev samozavesti pred derbijem."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mariborčane čaka napornih nekaj dni, saj bo že v nedeljo na Ljudskem vrtu potekal prvi večni derbi v novi sezoni slovenske prve lige, kjer kot edina ekipa s tremi zmagami na treh tekmah vodi prav Olimpija. Še prej pa Štajerce čaka težek nasprotnik v lovu na evropsko jesen: "Na nasprotni strani bo trdna, a tehnično in taktično dovršena ekipa. Če ne bomo na visokih obratih, bi se lahko znašli v težavah. To moramo preprečiti, zato potrebujemo odličen odziv moštva in podporo s tribun. Tokrat bo dodatnega pomena priti do dobrega izhodiščnega položaja pred povratno tekmo v Helsinkih, ki bo odigrana na umetni travi. A bodo pogoji za vse enaki. Finci se bodo morali prilagoditi tukaj, mi prihodnji četrtek. Razmišljamo le o tem, kako na najboljši način delovati na igrišču in priti do zmage," je o finskem tekmecu še povedal Repas.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke