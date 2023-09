Repas: Vsak nosi svoj del odgovornosti

Mariborčani se bodo v nedeljo pomerili s trenutno tretjeuvrščenim moštvom prvenstva Koprom, kar bi lahko bila za zasedbo Damirja Krznarja prelomna tekma: "Upam, da bo zdaj dejansko drugače. Izpostavili smo, da dobro vemo, kaj je treba storiti za izboljšanje podobe. Ni nam uspelo, zdaj je tisti čas, da se zberemo in poskrbimo za preobrat. Prihaja do tehničnih napak, med tekmami nismo dovolj učinkoviti, toda v teh težkih trenutkih je najbolj pomembna enotnost ekipe. V nogometu se velikokrat dogajajo takšne in podobne zadeve, ko je predvsem potreben ustrezen odziv ekipe, da se zadeve obrnejo."

Štiri zaporedne ligaške tekme brez zmage in slabe predstave v evropskih kvalifikacijah so tako na strokovni štab kot tudi na nogometaše naložile kar nekaj pritiska, kar pa morajo pri vijoličastih po besedah Repasa čim prej odmisliti in pozornost preusmeriti na tekme, ki prihajajo: "Dogajanje okrog kluba ne more vplivati pozitivno, ni pa nam odvzelo osredotočenosti, in to je najbolj pomembno. Pogovorili smo se v slačilnici, podali svoje mnenje. Kar se je zgodilo, se ne sme odraziti na našo predstavo. Mi se moramo osredotočiti na igrišče in na nedeljsko tekmo."