Incident pred tekmo v taboru BiH, selektor Bajević odstopil

Reprezentannca BiH je izpadla iz elitne A skupine Lige narodov, v kateri je jeseni zabeležila dva remija in štiri poraze, neuspešna pa je bila tudi v polfinalu dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo, premoč je morala priznati Severni Irski.

"Ni me sram, ponosen sem, da sem vodil reprezentanco, čeprav sem za slabe rezultate edini krivec. Poskušali smo, nismo uspeli. Čas je za novega selektorja," je ob slovesu dejal nekdanji igralec mostarskega Veleža, 71-letni Dušan Bajević, ki se je poslovil z domačim porazom proti Italiji (0:2). Italijani so na stadionu Grbavica v Sarajevu rutinsko opravili svojo nalogo, gola sta dosegla Andrea Belotti (20.) in Domenico Berardi (68.).

Kot kaže so bili odnosi v reprezentanci zelo napeti, saj so lokalni mediji poročali, da je malo manjkalo, da pred tekmo z azzurri ni prišlo do pretepa med Bajevićem in tehničnim direktorjem reprezentance Zvjezdanom Misimovićem. Bajević naj bi zagrabil Misimovića v jezi, ker je slednji v intervjuju za časnik ostro kritiziral predsednika zveze Begovića (ki je Prosinečkega zamenjal z Bajevićem) in ostale, ki delujejo v okviru nogometne zveze.

BiH, ki bo morala poiskati novega selektorja, bo v naslednjem ciklusu Lige narodov igrala v skupini B, prav tako kot Slovenija, ki je napredovala iz skupine C.

Bajević, poznan kot legendarni "Princ z Neretve", je ob koncu lanskega leta na klopi zamenjal Hrvata Roberta Prosinečkega. Poleg selektorja bo BiH pred naslednjimi tekmami dobila tudi novega predsednika zveze, zdajšnjemu, Elvedinu Begiću, se mandat namreč izteka.