Nogomet

Reprezentanca DR Kongo bo kljub izbruhu ebole odpotovala na SP

Washington, 20. 05. 2026 10.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Reprezentanca DR Kongo

Oblasti Združenih držav Amerike bodo zagotovile, da bo ekipa Demokratične republike Kongo lahko potovala na nogometno svetovno prvenstvo kljub prepovedi vstopa državljanom te države zaradi izbruha ebole, so povedali predstavniki ameriške administracije.

"Pričakujemo, da se bo ekipa DR Kongo lahko udeležila svetovnega prvenstva," je dejal visoki uradnik State Departmenta, ki je želel ostati anonimen. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v DR Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh.

FOTO: AP

Ameriški uradnik je dejal, da je ekipa DR Kongo že trenirala v Evropi, zato morda v nobenem primeru ni bilo možno, da bi se reprezentanti lahko okužili. Če pa bi bili dejansko v DR Kongo v zadnjih 21 dneh, bi bili podvrženi strogemu pregledu, kakršne so tudi zahteve za ameriške državljane, ki se vračajo iz držav, kjer so zaznali primere okužbe s smrtonosno boleznijo.

Preberi še Kako zaskrbljujoč je izbruh ebole v DR Kongo?

"Prizadevamo si, da bi jih vključili v isti protokol testiranja v izolaciji, kot bi ga uporabili za ameriške državljane, ki se vračajo, in stalne prebivalce," je dejal uradnik in dodal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz DR Kongo, ki bodo prišli navijat za ekipo.

FOTO: AP

DR Kongo se je na svetovno prvenstvo uvrstil šele drugič, potem ko je igral leta 1974, ko je bila država znana kot Zair. Leopardi nameravajo ohraniti bazo v Houstonu, kjer bodo 17. junija odigrali svojo prvo tekmo proti Portugalski v skupini K. Ekipa naj bi se 24. junija odpravila v Guadalajaro, kjer bo igrala proti Kolumbiji, preden se bo 28. junija vrnila v ZDA, kjer bo igrala proti Uzbekistanu v Atlanti.

nogomet svetovno prvenstvo dr kongo ebola

