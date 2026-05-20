Reprezentanca DR Kongo bo kljub izbruhu ebole odpotovala na SP

"Pričakujemo, da se bo ekipa DR Kongo lahko udeležila svetovnega prvenstva," je dejal visoki uradnik State Departmenta, ki je želel ostati anonimen. Združene države so zaradi smrtonosnega izbruha ebole prepovedale obisk tujcem, ki so bili v DR Kongo, Ugandi ali Južnem Sudanu v preteklih 21 dneh.

Reprezentanca DR Kongo FOTO: AP

Ameriški uradnik je dejal, da je ekipa DR Kongo že trenirala v Evropi, zato morda v nobenem primeru ni bilo možno, da bi se reprezentanti lahko okužili. Če pa bi bili dejansko v DR Kongo v zadnjih 21 dneh, bi bili podvrženi strogemu pregledu, kakršne so tudi zahteve za ameriške državljane, ki se vračajo iz držav, kjer so zaznali primere okužbe s smrtonosno boleznijo.

"Prizadevamo si, da bi jih vključili v isti protokol testiranja v izolaciji, kot bi ga uporabili za ameriške državljane, ki se vračajo, in stalne prebivalce," je dejal uradnik in dodal, da izjema ne bo veljala za navadne navijače iz DR Kongo, ki bodo prišli navijat za ekipo.

Navijači DR Kongo FOTO: AP