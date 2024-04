Reprezentanca na Euro brez Sandija Lovrića?

Tekma 31. kroga italijanskega prvenstva med Udinesejem in Interjem se je končala z zmago vodilnega moštva prvenstva (1:2). Čeprav so domači po zadetku Lazarja Samardžića v 40. minuto povedli, pa so gostje najprej izenačili v 55. minuti (11-metrovko je uspešno izvedel Hakan Calhanoglu) in nato še povedli v izdihljajih tekme. V 95. minuti je namreč za zmago Interja zadel Davide Frattesi. Na tekmi pa se je huje poškodoval slovenski reprezentant Sandi Lovrić, v 80. minuti so ga na nosilih odnesli z zelenice. Šlo naj bi za poškodbo zadnje stegenske mišice.