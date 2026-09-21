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Nogomet

Šporar: Igralca kova, kot je Šeško, je nemogoče nadomestiti

Brdo pri Kranju, 21. 09. 2026 18.01 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.L. S.V.
Andraž Šporar in Benjamin Šeško

V nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju se je danes zbrala slovenska reprezentanca, ki jo v tem ciklu čakajo kar štirje obračuni v Uefini ligi narodov. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja bodo morali v boje s Škoti, Makedonci in Švicarji brez prvega aduta Benjamina Šeška, ki je staknil novo poškodbo tik pred povratkom domov. Kljub odsotnosti napadalca Manchester Uniteda optimizma v reprezentanci ne manjka.

Pred našo izbrano vrsto je najbolj gost razpored tekem v enem ciklu po obdobju epidemije. Za uigravanje in treninge bo malce več časa kot sicer, a kljub temu bo ritem naporen.

"Netipičen termin, imamo štiri tekme v dveh tednih. A tako kot za nas, bo tudi za vse ostale reprezentance več tekem. Dlje časa bomo skupaj, kar je dobrodošlo. Tekem se izredno veselim," je ob zboru dejal Andraž Šporar.

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"Šli bomo od tekme do tekme in vsako poskušali zmagati, kljub temu da imamo v skupini Švico, ki je redna udeleženka svetovnih in evropskih prvenstev. Potem sta tu še Škotska in Severna Makedonija, proti katerima tekme ne bodo lahke. Dali bomo vse od sebe, da skušamo osvojiti čim več točk in da zaključimo na prvem ali drugem mestu," je še dodal 32-letni napadalec.

Manjkal bo poškodovani Benjamin Šeško. Radečan po koncu izteka reprezentančne pavze dresa Slovenije ne bo oblekel več kot leto dni. Selektor Boštjan Cesar ga od inavguracije še ni imel na voljo. Ob tem zaradi poškodb ni niti Nika Prelca in Žana Zaletela, zamenjala sta ju Jure Balkovec in Žan Celar.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

"Igralca kova, kot je Benjamin, je nemogoče nadomestiti. Toda nogomet je ekipni šport in Slovenija nikoli ni bila odvisna od samo enega nogometaša. Lep dokaz je bil (Igor) Vekić, ki je ob poškodbi (Jana) Oblaka odlično branil. Največja kakovost Slovenije je bila vedno ekipa. Enostavno bomo morali brez njega, bi pa seveda še kako prišel prav," je dejal Šporar.

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Cilji Slovencev ostajajo visoki. Higienski minimum predstavlja obstanek v ligi B, za kar bo potreben dober uvod v novo tekmovalno obdobje.

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KOMENTARJI1

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ddolores
21. 09. 2026 18.14
Na EP je Smeško na 4 tekmah zabil 0 golov, še ko je prišel proti Portugalu sam pre vratarja 0. V kvalifikacijah za SP je na dveh tekmah proti Kosovu zabil 0. Ja res ga je težko nadomestit haha
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