Reprezentanca U21 v končnico kvalifikacij z jasnim ciljem: Želimo preboj na EP

OGLAS

Milenko Aćimović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Fantje so sredi napornega niza tekem, zato smo bili najprej osredotočeni na to, da jih spočijemo. Verjamem, da nam je to uspelo, saj po današnjem obnašanju fantov vidim, da že komaj čakajo na trening. Zaenkrat so vsi zdravi, Marcel Ratnik ima nekaj manjših težav, upam pa, da ga bomo uspeli pripraviti do tekme s Francijo, vse drugo pa je zaenkrat v redu," je za uradno spletno stran NZS dejal selektor Milenko Aćimović.

47-letnika v petek zaradi izpolnjene kvote kartonov ne bo na slovenski klopi, je zato priprava na tekmo kaj drugačna? "Pripravo delamo enako kot vselej, to je moja kazen, ne kazen fantov. Skupaj delamo že dve leti, ne menjamo veliko, zato smo že uigrani. Prvič v štirih letih bo, da ne bom na klopi, vendar verjamem v svoje sodelavce in fante, zato v tem ne vidim večjih težav," meni Aćimović.

Slovenci so dobili štiri od petih kvalifikacijskih tekem, pred dobrim letom so v Kopru izgubili zgolj s Francozi, ki s tekmo manj lovijo tri točke zaostanka. Galski petelini v drugi del kvalifikacij vstopajo z novim selektorjem, Thierryja Henryja je zamenjal dosedanji pomočnik Gerald Baticle. "Zadnji poraz smo doživeli prav proti Francozom. Pogledali in analizirali smo tekmo, Francija ima novega selektorja, nekaj novih nogometašev, nekaj jih je šlo v člansko reprezentanco Francije. Dokaj dobro smo se že spoznali s taktiko Henryja in načinom igranja, z menjavo selektorja pa se začenja nova zgodba. Veliko informacij nimamo, vendar se bomo osredotočili nase in skušali izvedeti, kaj bodo pripravili za tekmo s Slovenijo," poudarja slovenski selektor.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči