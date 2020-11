Reprezentanca v okrnjeni postavi opravila prvi trening

Nedeljski trening je sicer še potekal v okrnjeni postavi. Selektor Matjaž Kekje seznam igralcev predstavil v začetku novembra. Pričakovano se vrača Josip Iličićter tudi povratnika po "koronskih" težavah Miha Zajcin Tim Matavž, zraven je spet tudi Andraž Šporar, ki je imel težave s poškodbo.

Slovenska vrsta je sicer naknadno doživela dve spremembi. Kot so danes sporočili z Nogometne zveze Slovenije, je selektor v soboto naknadno vpoklical tudi vezista Rijeke Adama Gnezdo Čerina, dan kasneje pa zaradi poškodbe Nemanje Mitrovićaše branilca Slovana iz Bratislave Kenana Bajrića.

Vetrih: Poskusili bomo nadaljevati pozitiven ritem

"Vemo, zakaj smo tu, vemo, zakaj smo prišli na zbor. Dve tekmi, ki odločata in na katerih moramo biti pravi, dobiti čim več točk in iskati prvo mesto v skupini. Tekma z Azerbajdžanom bo generalka pred tekmo s Kosovom, poskušali bomo utrditi ekipo in se postaviti na igrišču ter nadaljevati pozitiven ritem, ki smo ga pokazali na dosedanjih tekmah,"je po treningu razmišljal Amedej Vetrihin dodal: "Moramo gledati optimistično, imamo dobro ekipo, kar smo že dokazali, zdaj moramo še enkrat igrati na visoki ravni."

Na prejšnji akciji je manjkal Nino Kouter, ki se veseli novih izzivov.

"Pogrešal sem, da nazadnje nisem bil zraven. Ekipa je v dobri formi, dobili smo dve tekmi. Zdaj imamo najprej prijateljsko tekmo z Azerbajdžanom, potem pa dve pomembni tekmi, ki ju moramo odigrati maksimalno, kot se le da, in odnesti šest točk,"je dejal pomembni člen pokalnih prvakov iz Murske Sobote.

Po zgodovinski tekmi z Azerbajdžanom še za prvo mesto v skupini

Pomembni bosta predvsem tekmi v Ligi narodov, v kateri Slovenija trenutno v ligi C in skupini 3 po štirih tekmah brez prejetega zadetka vodi z desetimi točkami, sledi Grčija z osmimi, praktično odpisana pa sta Kosovo in Moldavija z dvema oziroma eno točko. V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C.

Slovenci bodo prijateljsko tekmo z Azerbajdžanom igrali v sredo, s Kosovom v nedeljo, 15. novembra, v Grčiji pa bodo gostovali v sredo, 18. novembra. Grčija je kot teoretično najbolj nevaren tekmec na lestvici Mednarodne nogometne zveze trenutno 54., Slovenija je 62., Azerbajdžan 114., Kosovo pa 117. Slovenija se z Azerbajdžanom še ni merila, s Kosovom je igrala oktobra in zmagala z 1:0, z Grčijo pa je igrala šestkrat in ima z njo tri poraze in tri neodločene izide, enega tudi v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani, ko je bilo 0:0.