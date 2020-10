Američani močni kot še nikoli: Lahko nam uspe nekaj velikega

Skupinski del Lige prvakov se ob prenosih na Kanalu A in VOYO začenja prihodnji teden, 20. in 21. oktobra, ko bomo v torek skupaj pospremili obračun PSG in Manchester Uniteda, v sredo pa dvoboj Bayerna in Atletico Madrida. V drugem krogu, 27. in 28. oktobra (prenos ob 20.40), pa si boste lahko ogledali dvoboja Atalanta ‒ Ajax (torek) in Juventus ‒ Barcelona (sreda), ko bo imel Dest proti prvemu zvezdniku Torinčanov Cristianu Ronaldu novo priložnost za dokazovanje.

Z vsega 19 leti je Sergino Destspisal zgodovino ameriškega nogometa in kot prvi Američan podpisal pogodbo s članskim moštvom Barcelone. V nizozemskem Almeru rojeni Dest se je za 26 milijonov evrov v katalonsko metropolo preselil iz vrst amsterdamskega velikana Ajaxa, kar je le še povečalo apetite ameriških privržencev nogometa pred naslednjimi velikimi tekmovanji. V Evropi še nikoli ni igralo toliko Američanov, kar deset jih bo nastopilo v prihajajoči sezoni Lige prvakov, poleg Desta pa so najbolj izpostavljeni Christian Pulišić(Chelsea), Giovanni Reyna(Borussia Dortmund) in Weston McKennie(Juventus).

Za Američani je sicer veliko razočaranje, saj niso nastopili na SP 2018 v Rusiji, zdaj pa želijo z Destom in druščino storiti največji korak v zgodovini reprezentančnega nogometa, katerega najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih sega v davno leto 1930, ko so na sploh prvem mundialu v nogometni zgodovini v Urugvaju osvojili tretje mesto. Glede na to, da bo ZDA s sosednjima Mehiko in Kanado gostila SP 2026, so pričakovanja seveda še toliko večja.

'Na prihajajočih prvenstvih lahko res nekaj naredimo'

"Čutim (navdušenje, op. a.), vsi ga čutijo," je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal Dest. "Mislim, da je to zato, ker imamo več igralcev, ki igrajo v velikih klubih, zato vsi z navdušenjem pričakujejo, da lahko res nekaj naredimo na prihajajočih svetovnih prvenstvih. Vsi morajo ostati motivirani in lačni, ker čutim, da nam lahko uspe. Če le trdo delamo kot ekipa, je možno doseči vse."

Pri cilj je preboj na SP 2022 v Katarju, štiri leta kasneje pa bi lahko bili Američani seveda na domačih tleh še nevarnejši tekmec. Skupaj z Destom se v Barceloni kali tudi Konrad de la Fuente, ki je bil "sostanovalec" novega bočnega branilca članske ekipe Barce na zadnjem SP nogometašev do 20 let.

"Velika možnost je, da nam na SP 2026 uspe nekaj velikega,"je nadaljeval Dest."Imamo tudi veliko talenta v mladinskih pogonih. Vsi so lačni, vsi si želijo doseči nekaj z ZDA. To je dober znak. Vsi si želimo osvojiti svetovno prvenstvo, doseči velike stvari, ne le posamično, a tudi kot ekipa za ZDA. Čutim, da zato, ker še nismo dosegli res velikih stvari z ZDA, želi vsak biti tisti prvi. Zato so vsi tako motivirani, da se razvijejo in osvojijo prvo veliko trofejo za državo. Vsi moramo vseeno ostati zbrani, ker ne bomo mogli doseči ničesar, če bomo mislili, da nam je že uspelo s tem, ko igramo pri velikem klubu."

Pritiska ne čuti

Dest, ki ga je tudi trener Barcelone Ronald Koemanposkušal prepričati, da zvestobo obljubi nizozemski reprezentanci, a se je na koncu odločil za ameriško, je zaenkrat odigral le tri članske tekme za ZDA. O selektorju Greggu Berhalterjugovori z izbranimi besedami, ves čas sta tudi ohranjala stike, saj Desta v reprezentanci ni vse od novembra, čeprav je tudi res, da Američani niso veliko igrali, nazadnje februarja s Kostariko, ko so priložnost dobili predvsem igralci iz domačega prvenstva.

"Ukvarja se z nami, ima načrt za nas, filozofijo za vse igralce in za reprezentanco, da ji uspe nekaj velikega na tistem turnirju (leta 2026, op. a.),"je poln vtisov Dest, ki pravi, da mu status enega največjih zvezdnikov ekipe ne bo prišel do živega. "Ne čutim pritiska na slab način, temveč na dober način. Sem prvi Američan v ekipi Barce, zato sem res ponosen na to. A ne želim zgolj biti prvi, v tem klubu želim tudi narediti nekaj velikega. Trdo bom delal za to. Želim doseči velike stvari v tem klubu."

'V družbi najboljših igralcev se bo lažje razviti'

Že je začel z učenjem španskega jezika in uživa v treningih z nogometaši najvišje ravni v katalonski metropoli. Komaj tudi čaka na naslednje preizkušnje ob boku argentinskega zvezdnika Lionela Messija, čigar poteze si je še do nedavnega lahko ogledoval zgolj prek YouTuba. Odgovoril je tudi na očitke, da bi ob prestopu v Katalonijo pri rosnih 19 letih lahko trpel njegov razvoj.

"Všeč so mi izzivi. Pri tem klubu se bom razvil, ker bom videl, kaj moram najbolj izboljšati. To je velik izziv, a to, igrati z najboljšimi na svetu, me motivira. To je nekaj, kar sem si res želel, in o čemer sem sanjal. Mislim, da sem moral izkoristiti priložnost za učenje od teh igralcev, tukaj je tudi najboljši na svetu, Messi, od njih pa se lahko učim. Imam občutek, da če si v Španiji, se španščine tudi lažje naučiš. Torej, če sem v družbi najboljših igralcev, se bo tudi lažje razviti," je z zanimivo primerjavo za konec še postregel Dest, ki je ob prihodu k Barci za enega svojih idolov izpostavil tudi legendo kluba, brazilskega bočnega branilca Daniela Alvesa.