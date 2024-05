Reprezentance bodo na EP lahko odpeljale 26 igralcev

Omenjeno dejstvo naj bi potrdil vir blizu izvršnemu odboru Uefe. V nasprotju s prvenstvom pred tremi leti, ko so morali trije igralci sesti na tribuno, pa bo tokrat selektorjem za posamezno tekmo na voljo vseh 26 igralcev, še poroča AFP.

Več igralcev kot običajno, so lahko imele ekipe tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju pred dvema letoma, ki je potekalo konec novembra in v decembru, zaradi česar so morali prekiniti številna prvenstva po Evropi.

Končni seznami ekip morajo biti Uefi predloženi do 7. junija. Prvenstvo se bo začelo teden dni kasneje in bo trajalo vse do 14. julija.