Reprezentance z največ nogometaši, rojenimi izven meja svoje države

Slovenska reprezentanca je v četrtek na evropsko prvenstvo v Nemčijo odpotovala z dvema nogometašema, ki nista bila rojena znotraj meja Slovenije. Josip Iličić je bil rojen v Bosni in Hercegovini, Sandi Lovrić pa v Avstriji. Kaj pa druge države? Kar 18 Albancev je bilo rojenih v "tujini", drugo mesto si v tej kategoriji delita Turčija in Hrvaška.

OGLAS

Za Albanijo bo nastopal drugi najboljši strelec slovenske prve lige v sezoni 2022/2023 Mirlind Daku. FOTO: NŠ Mura icon-expand

Več kot dve tretjini albanske reprezentance sestavljajo nogometaši, ki niso bili rojeni v Albaniji. Kar pet jih je bilo rojenih v Švici. Po trije, tudi nekdanji napadalec Mure Mirlind Daku, izvirajo s Kosova in Severne Makedonije. Prvi zvezdnik reprezentance Armando Broja je luč sveta uzrl v predmestju Londona, vratar Thomas Strakosha pa je bil skupaj z Mariem Mitajem rojen v Grčiji. Dva člana reprezentance prihajata iz Nemčije, po eden pa še iz Španije in Italije.

Štirje hrvaški reprezentanti so bili rojeni v gostiteljici prvenstva, in sicer Josip Stanišić, Marin Pongračić, Mario Pašalić in Marco Pašalić. Josip Šutalo in Ante Budimir prihajata iz Bosne in Hercegovine, Mateo Kovačić in Luka Sučić pa iz Avstrije. Prav tako osem v tujini rojenih nogometašev ima turška zasedba. Največ, in sicer kar pet, jih prihaja iz Nemčije, tudi prvi zvezdnik Hakan Calhanoglu. Mert Multur je bil rojen v Avstriji, Orkun Kokcu in Ferdi Kadioglu pa na Nizozemskem.

V Uzbekistanu rojeni Waldemar Anton brani barve Nemčije. FOTO: AP icon-expand

V skupini A ima najbolj pisano zasedbo Škotska s šestimi tovrstnimi člani. Zvezdnik Arsenala Kieran Tierney je bil denimo rojen na Otoku Man, ki spada pod britansko krono, a ni del Združenega kraljestva. Madžari imajo pet takšnih nogometašev, Švicarji štiri. Presenetljivo imajo domačini le enega v tujini rojenega nogometaša. To je Stuttgartov Waldemar Anton, ki je bil rojen v Uzbekistanu kot član tamkaj živeče nemške etnične manjšine. V skupini B, ki je zavoljo Albanije in Hrvaške najbolj pisana, sta še Španija (3) in Italija (2). Naše zahodne sosede zastopata Jorginho (Brazilija) in Mateo Retegui (Argentina).

Josip Iličić je bil rojen v Prijedorju na severu Bosne in Hercegovine. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V "naši" skupini C ima Srbija pet igralcev iz tujine. V Španiji sta bila rojena brata Sergej in Vanja Milinković-Savić, v Švici Miloš Veljković, v Bosni in Hercegovini Srđan Babić, v državi gostiteljici pa zvezdnik Udineseja Lazar Samardžić. Prav vsi Danci so bili rojeni znotraj meja svoje države, angleški branilec Marc Guehi pa izvira iz Slonokoščene obale. Skupina D premore najmanj nogometašev, ki jim posvečamo ta prispevek. Nizozemci in Avstrijci nimajo nikogar. Pri Francozih so takšni trije, in sicer Brice Samba (Kongo), Eduardo Camavinga (Angola) in Marcos Thuram (Italija), pri Poljakih pa dva – Taras Romanczuk (Ukrajina), Nicola Zalewski (Italija).

V skupini E je z naskokom najbolj izpostavljen v tujini rojeni nogometaš Ianis Hagi, ki se je slovitemu očetu Gheorgheu Hagiju rodil, ko je ta v Turčiji branil barve Galatasaryja. Romuni in Ukrajinci imajo po dva člana, Belgijci (Amadou Onana, Senegal) in Slovaki (Vernon De Marco, Argentina) pa po enega. V zadnji skupini F prednjači Turčija. Portugalska ima štiri "tujce". Pepe in Matheus Nunes sta bila rojena v Braziliji, Danilo Pereira je iz Gvineje Bissau, Diogo Costa pa iz Švice. Gruzijci imajo dva, Georges Mikautadze je bil rojen v Franciji, za katero je dolga leta igral trenutni gruzijski selektor Willy Sagnol. Češka pa je le ena od štirih reprezentanc brez v tujini rojenih nogometašev.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert















Benjamin Šeško pred potjo v Nemčijo, kjer je v minuli klubski sezoni blestel v dresu RB Leipziga. icon-picture-layer-2 1 / 9