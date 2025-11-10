Reprezentančni zbor ali modna pista?

Francoska nogometna reprezentanca se je zbrala v Clairefontaineu, kjer potekajo priprave na zadnji dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 proti Ukrajini in Azerbajdžanu. Kot smo od Francozov že vajeni, vsak reprezentančni zbor izkoristijo za razkazovanje svojega stila oblačenja.

Afiniteta francoskih nogometašev do mode je javnosti znana že nekaj časa. Tudi tokrat so reprezentanti galskih petelinov s svojo ekscentrično izbiro modnih kosov poskrbeli, da o njih pišejo tabloidi. Kot ponavadi je tudi tokrat kraljeval Jules Kounde. Branilec Barcelone je znan, da na tekme katalonskega kluba velikokrat pride v oblačilih, ki ne ustrezajo klasičnemu videzu nogometaša.

Jules Kounde FOTO: X icon-expand

Modni trendi pa se v nogometu seveda spreminjajo. Časi oprijetih kavbojk in polo majic, ki jih je zelo rad nosil tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, so za nami. Večina nogometašev se odloča za ohlapnejša oblačila, ne smejo pa manjkati tudi raznorazni dodatki. Kape, sončna očala, nakit in tudi moške torbice so ključen del videza veliko nogometašev.

