Nogomet

Reprezentančni zbor ali modna pista?

Clairefontaine, 10. 11. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M.
Francoska nogometna reprezentanca se je zbrala v Clairefontaineu, kjer potekajo priprave na zadnji dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 proti Ukrajini in Azerbajdžanu. Kot smo od Francozov že vajeni, vsak reprezentančni zbor izkoristijo za razkazovanje svojega stila oblačenja.

Afiniteta francoskih nogometašev do mode je javnosti znana že nekaj časa. Tudi tokrat so reprezentanti galskih petelinov s svojo ekscentrično izbiro modnih kosov poskrbeli, da o njih pišejo tabloidi. Kot ponavadi je tudi tokrat kraljeval Jules Kounde. Branilec Barcelone je znan, da na tekme katalonskega kluba velikokrat pride v oblačilih, ki ne ustrezajo klasičnemu videzu nogometaša.

Jules Kounde
Jules Kounde FOTO: X

Modni trendi pa se v nogometu seveda spreminjajo. Časi oprijetih kavbojk in polo majic, ki jih je zelo rad nosil tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, so za nami. Večina nogometašev se odloča za ohlapnejša oblačila, ne smejo pa manjkati tudi raznorazni dodatki. Kape, sončna očala, nakit in tudi moške torbice so ključen del videza veliko nogometašev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dokler bodo francoski nogometaši dobro opravljali svoje delo na terenu, navijačev najbrž ne bo skrbelo njihovo oblačenje. Les Bleus kraljujejo na vrhu lestvice skupine D v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Vozovnico za ZDA, Mehiko in Kanado bi si lahko zagotovili že z domačo zmago proti Ukrajini.

francoska reprezentanca moda jules kounde
MatPaat
10. 11. 2025 21.53
Ajd vsi so ok oblečeni. Kounde pa.... Jaz še taki po svoji hiši, če bi bil sam doma ne bi hodil 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Definbahija
10. 11. 2025 21.53
N'Golo, še edini normalen fuzbal v tej dobi kot kaže
ODGOVORI
0 0
kolosej
10. 11. 2025 21.51
Naš Beni si vseskozi popravlja frizuro, oz pri treh dotikih z žogo na tekmo. Naj se preneha striči in frizirati, morda zabije kakšen gol
ODGOVORI
0 0
gggg1
10. 11. 2025 21.44
+2
To izgleda bolj kot izbor za naj rap pesem.
ODGOVORI
2 0
športnik66
10. 11. 2025 21.00
+5
Profesionalni nogometaši so itak polpismeni bogataši. Komaj brat znajo in osnovno poštevanko, pa jim za žogobrc milijone dajejo. Narobe svet.
ODGOVORI
7 2
