Reprezentančni zbor ali modna pista?

Afiniteta francoskih nogometašev do mode je javnosti znana že nekaj časa. Tudi tokrat so reprezentanti galskih petelinov s svojo ekscentrično izbiro modnih kosov poskrbeli, da o njih pišejo tabloidi. Kot ponavadi je tudi tokrat kraljeval Jules Kounde. Branilec Barcelone je znan, da na tekme katalonskega kluba velikokrat pride v oblačilih, ki ne ustrezajo klasičnemu videzu nogometaša.
Modni trendi pa se v nogometu seveda spreminjajo. Časi oprijetih kavbojk in polo majic, ki jih je zelo rad nosil tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, so za nami. Večina nogometašev se odloča za ohlapnejša oblačila, ne smejo pa manjkati tudi raznorazni dodatki. Kape, sončna očala, nakit in tudi moške torbice so ključen del videza veliko nogometašev.
Dokler bodo francoski nogometaši dobro opravljali svoje delo na terenu, navijačev najbrž ne bo skrbelo njihovo oblačenje. Les Bleus kraljujejo na vrhu lestvice skupine D v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026. Vozovnico za ZDA, Mehiko in Kanado bi si lahko zagotovili že z domačo zmago proti Ukrajini.
