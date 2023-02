Reprezentančno slovo Dejana Lovrena

Dejan Lovren , po rodu iz Zenice v Bosni in Hercegovini, se je od reprezentance poslovil po 78 nastopih in petih golih ter kot dobitnik dveh kolajn s svetovnih nogometnih prvenstev, bronaste iz Katarja in srebrne iz Rusije pred štirimi leti.

"Najlepša stran te reprezentančne zgodbe zame je, da smo vse to ustvarili v minulih petih letih. Meni se to, če sem iskren, še vedno zdi kot velike sanje. Skozi mene je šlo toliko čustev, posebno v letih 2018 in 2022, da je to težko opisati. Živel sem za takšne trenutke in jih doživljal z največjim ponosom. Nikoli jih ne bom pozabil, vedno jih bom nosil v srcu," je zapisal in se obenem zahvalil vsem svojim dosedanjim selektorjem in soigralcem, pa tudi tistim, ki so delovali v zakulisju.