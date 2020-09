Ganljivo: reprezentanti stopili skupaj v podporo Iličiću

Nogometni virtuoz Josip Iličić je za slovensko nogometno reprezentanco naredil veliko. Veliko je naredil tudi za promocijo Slovenije, zato ne čudi, da so mu kolegi iz reprezentance zaželeli vse najboljše pri okrevanju po psihičnih težavah. Iličić, ki je letos pozimi za Atalanto v Serie A in Ligi prvakov igral v življenjski formi, je trenutno izven nogometnega pogona, saj vse sile usmerja v okrevanje. Dobre želje so mu poslali tudi reprezentanti, kar so ovekovečili s spodnjo fotografijo. Zagotovo bo Iličiću segla v srce.