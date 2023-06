Reprezentanti zaključili s klubskimi obveznostmi in preusmerili fokus na Finsko in Dansko

V italijanskem prvenstvu je Petar Stojanović začel zadnje srečanje sezone med Empolijem ter Laziem in moral sinje modrim iz Rima priznati premoč. Empoli je prvenstvo končal na 14. mestu, s točko prednosti pred Salernitano, kjer si kruh služi Domen Črnigoj. Srečanje med Udinesejem in Juventusom (0:1) je tokrat izpustil Jaka Bijol, vseh 90 minut pa je odigral Sandi Lovrić. Črno-beli iz Vidma so sezono končali na 12. mestu.

V avstrijskem prvenstvu sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat na zadnji tekmi slavila in sezono s Sturmom zaključila na drugem mestu. V Gradcu je gostoval LASK, končni izid srečanja pa je bil 2:0 za domače. Naslova prvaka se je z Red Bullom veselil Benjamin Šeško, ki je klubsko sezono končal z 18 zadetki.