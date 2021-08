Reprezentantki odhajata v tujino

"Roma predstavlja veliko priložnost, počutim se srečno in počaščeno, da sem del te ekipe in tega kluba," je dejala Nina v svojem prvem pogovoru za uradno klubsko spletno stran. "Sem ambiciozna in želim pokazati, da lahko tudi mlada igralka igra v tujini in v celoti izrazi svoje lastnosti," še piše na spletni strani NZS. "Nina je še vedno zelo mlada igralka, vendar z veliko perspektivo in talentom," pa je v imenu kluba z izbranimi besedami o njej spregovorila Betty Bavagnoli. Nina je dosedaj zbrala en nastop v članski vrsti Slovenije, bilo je aprila na prijateljski tekmi proti Slovaški. V minuli sezoni je v Romi igrala Kaja Eržen, ki je z ekipo postala pokalna prvakinja, kariero pa zdaj nadaljuje v dresu Napolija.

Nika Babnik na Portugalsko

V novo sredino se je, kot piše na uradni spletni strani NZS, preselila tudi 22-letna reprezentantka Slovenija Nika Babnik, ki bo v novi sezoni igrala na Portugalskem. Branila bo barve zasedbe Clube de Albergaria. Ekipa je v lanski sezoni zasedla 5. mesto v prvoligaški druščini, najvišje pa je bila v sezoni 2015/2016, ko je bila na 2. mestu. Nika Babnik je prvič nase v Sloveniji opozorila v dresu ŽNK Krim Rolljet, igrala je za kadetsko in mladinsko dekliško državno vrsto, je tudi članica članske reprezentance (zbrala je šest nastopov), ki jo uspešno vodi selektor Borut Jarc.



Preizkusila se je tudi na tujem. Igrala je v italijanski Serie A (Tavagnacco, San Marino) in v Avstriji (FC WAcker Innsbruck).