Reševanje vojaka Neymarja: bitka za Brazilca na treh frontah

"Pri Barci vedo, da bi imel PSG raje, da 'paulista' (Neymar Jr., op. a.) ne bi oblekel modro-rdečega dresa, a menijo, da še vedno obstaja minimalna možnost, da bi prišlo do prestopa. Strategija je vztrajati in počakati, da bi videli, če bi se operacija lahko speljala,"piše MARCA.

Vplivni španski športni dnevnik MARCAtrenutno situacijo, v kateri so se znašli Neymar Jr. , Paris Saint-Germain in Barcelona , opisuje kot "partijo šaha v treh smereh". Četudi do očitnih premikov ne prihaja, se "na šibkem ognju v zaodrju še naprej kuha", kot so zapisali v Madridu. Vsak "igralec" igra svojo vlogo in ohranja uradno stališče, čeprav se vsi zavedajo, da bodo morali slej kot prej z mrtve točke.

Brazilec postaja obupan

Madridčani trdijo, da Neymar "postaja obupan", saj je vedno bolj mogoče, da bo ob uradnem začetku sezone še vedno v vrstah Parižanov. Čaka na konkretno ponudbo Kataloncev, na katero bi moral PSG odgovoriti. To naj bi bil "signal", na katerega južnoameriški zvezdnik in nekdanji član Barce čaka, da bi "zares pritisnil" na prvega moža francoskih prvakov Naserja Al-Kelaifija.

"Pri PSG so po drugi strani prepričani, da čas igra v njihovo korist. Francozi so bili prvi, ki so dejali, da ima Neymar odprta vrata, če si res želi oditi, a menijo, da so z njim v svojih vrstah močnejša ekipa. Menijo, da bi, če bi se sezona začela brez da bi imel Neymar rešeno vprašanje prihodnosti, igralec izpolnil svoje obveznosti kot profesionalec, čeprav ne želijo zadrževati nikogar, ki je nezadovoljen. Poleg tega je v pariški slačilnici tudi težava egov, saj Kylian Mbappe začenja zahtevati svoj prestol. Francoz želi biti vodja ekipe in ve, da bo vse skupaj težje, če bo tam okoli postopal Neymar,"poroča MARCA.

'Zanimiv, a ne za kakršnokoli ceno'

Če bi Neymar ostal v Parizu, se pri PSG že pripravljajo na "umirjanje strasti", dodajajo, dnevnik Le Parisien je sicer že poročal, da so se v klubu odločili, da zadev, povezanih z Brazilcev, javno ne bodo več komentirali in da bodo vse reševali za štirimi stenami. Seveda bo imel nekdanji član Santosa in Barcelone v vsakem primeru veliko dela s popravljanjem javne podobe, zanimivo bo videti tudi odziv navijačev na Parku princev.

Veliko bo odvisno od prihajajočega sestanka z rojakom in novim (starim) športnim direktorjem PSG Leonardom, v primeru konkretne ponudbe Barcelone pa bi imel lahko Neymar Jr. boljše pogajalsko izhodišče, še poroča MARCA. Dodajajo še, da si "kot nor" želi zapustiti Pariz in se vrniti v Barcelono, saj ima občutek, da je "zapornik šejka".

"Prepričan je, da ga bo Barcelona prišla rešit. Kljub temu je Kataloncem jasno, da ne želijo storiti nič norega ali izgubiti glavo za igralca, ki jih je zavrgel pred dvema letoma. Neymar je zanimiv, da, a ne za kakršnokoli ceno,"še poroča MARCA.

NEYMAR