Rešilna bilka za Barco: PSG bi pod določenimi pogoji posodil Neymarja

O možnosti odhoda na posojo je spregovoril tudi zvezdnik Real Madrida, srbski napadalec Luka Jović, ki pravi, da so ga tovrstna namigovanja v zadnjih dneh dodobra nasmejala. "(Trener Reala Zinedine, op. a.) Zidane verjame vame in njegovo mnenje se v tem času, odkar delava skupaj, ni spremenilo," je za Novosti dejal Jović, za katerim ni najbolj prepričljiv uvod v prvo sezono pri Realu po prestopu iz frankfurtskega Eintrachta. "Iz dneva v dan se od njega učim, zato sem zelo zadovoljen, ker gre za nekoga, ki je v vrhu svetovnega nogometa," je o Zidanu še povedal Jović, ki je dodal še: "Ne pričakujem, da bom od začetka igral vse tekme, a svoje cilje bom dosegel s trdim delom in predanostjo. Me pa tovrstne zgodbe (da bo odšel na posojo, op. a.) nasmejijo, mediji se vedno posvečajo takšnim zgodbam. Že od začetka profesionalne kariere sem vajen vseh vrst govoric, sprejel sem že, da se bodo vedno pojavljale. Čas pa bo pokazal, kaj je res."

Predsedniku Barcelone Josepu Marrii Bartomeujuje v lovu na usluge Neymarja Jr. ostala le še ena možnost, poroča madridski športni časnik AS. To je dogovor za izposojo brazilskega napadalca od Paris Saint-Germaina, in čeprav so Parižani pričakovali, da bodo že to poletje dobili občuten priliv svežega kapitala, naj ne bi zavrnili tovrstne možnosti v pogajanjih z Barcelono, ki bi seveda imela priložnost Južnoameričana po koncu sezone tudi dokončno odkupiti.

"Naklonjeni smo temu (posoji, op. a.), toda naš cilj ni končni dogovor, temveč izpolnitev finančnih pogojev," je L'Equipe prenesel izjave neimenovanega člana upravnega odbora PSG, potem ko je katalonski radio RAC1 že poročal, da je v Pariz španska prvakinja že poslala uradno ponudbo za izposojo svojega nekdanjega člana. "Pri PSG posoje ne zavračajo povsem, toda vse skupaj mora izpolniti določene pogoje,"so poročali pri RAC1.

(Skoraj) vsak dan na zvezi z Realom

V Franciji medtem poročajo o vztrajnosti madridskega Reala, ki Parižanom ponuja igralce in denar, a zaenkrat neuspešno. Italijanski prvak Juventus naj bi ponujal celo argentinskega napadalca Paula Dybalo, čeprav ni jasno, če je Neymar Jr. sploh naklonjen odhodu v Italijo. Trener PSG Thomas Tuchel je že javno dejal, da Brazilec v nobenem primeru ne bo odšel, dokler v klub ne bo prišla primerna zamenjava. Ni izključeno, da bi po vsem skupaj problematični napadalec celo ostal v Parizu, kjer pa bi bilo življenje z razočaranimi navijači francoskih prvakov seveda vse prej kot enostavno.

Dnevnik ASdodaja, da ima Real dobre odnose z Neymarjem Jr. in njegovim očetom Neymarjem starejšim, ki tudi vleče vse niti v karieri svojega sina. Juni Calafat, ki je pri Realu zadolžen za iskanje okrepitev, naj bi bil "skorajda vsakodnevno" na zvezi z ljudmi, ki obkrožajo brazilskega zvezdnika, poročajo Madridčani. Predsednik Reala Florentino Perezželi ohraniti dobre odnose tudi s PSG in jim sporoča, da jim je "pripravljen narediti uslugo" pri reševanju težke situacije, vsaj z enim očesom seveda že usmerjen proti francoskemu zvezdniku pariškega prvoligaša Kylianu Mbappeju, ki je njegova velika želja.

NEYMAR