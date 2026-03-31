Rešitelj pred izpadom? De Zerbi novi trener Tottenhama

Po nekaj dneh ugibanj, kdo bo ugrizel v kislo jabolko in londonskega velikana poskušal rešiti pred šokantnim izpadom v drugorazredno angleško tekmovanje, so se vodilni možje Tottenhama odločili, da svoje upe položijo v Roberta De Zerbija. Italijan, ki je znan po svojem temperamentu in inovativnem slogu nogometa, je letošnjo sezono začel na klopi Marseilla, po nestrinjanju pa je pred mesecem in pol zapustil vrste francoskega velikana.

46-letnik ima sedaj pred sabo večji izziv: ohraniti Tottenham v Premier ligi. Londončani trenutno zasedajo 17. mesto, le točko oddaljeni od cone izpada. Najbrž ni treba poudarjati, da bi nazadovanje v Championship za Spurse pomenilo pravo katastrofo, zato se od De Zerbija pričakujejo takojšnji rezultati.