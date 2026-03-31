Nogomet

Rešitelj pred izpadom? De Zerbi novi trener Tottenhama

London, 31. 03. 2026 17.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Roberto De Zerbi

Le nekaj dni po tem, ko so se pri Tottenhamu razšli z glavnim trenerjem Igorjem Tudorjem, je iz angleške prestolnice prišla novica o njegovi zamenjavi. Na izredno vroč stolček v severnem Londonu se je usedel Roberto De Zerbi. Italijan, ki je v letošnji sezoni zapustil klop francoskega Marseilla, ima pred sabo izredno težko nalogo, Tottenham je trenutno zgolj točko oddaljen od cone izpada.

Igor Tudor
Igor Tudor
FOTO: Profimedia

Po nekaj dneh ugibanj, kdo bo ugrizel v kislo jabolko in londonskega velikana poskušal rešiti pred šokantnim izpadom v drugorazredno angleško tekmovanje, so se vodilni možje Tottenhama odločili, da svoje upe položijo v Roberta De Zerbija. Italijan, ki je znan po svojem temperamentu in inovativnem slogu nogometa, je letošnjo sezono začel na klopi Marseilla, po nestrinjanju pa je pred mesecem in pol zapustil vrste francoskega velikana.

46-letnik ima sedaj pred sabo večji izziv: ohraniti Tottenham v Premier ligi. Londončani trenutno zasedajo 17. mesto, le točko oddaljeni od cone izpada. Najbrž ni treba poudarjati, da bi nazadovanje v Championship za Spurse pomenilo pravo katastrofo, zato se od De Zerbija pričakujejo takojšnji rezultati.

Do konca sezone jih čaka še nekaj težkih tekem, najbolj izstopa londonski derbi s Chelseajem v predzadnjem krogu. Če bi modrim uspelo v prepad pahniti svoje največje tekmece, bi se to za vedno zapisalo v angleško nogometno folkloro. De Zerbiju so v severnem Londonu ponudili petletno pogodbo, ki bo Italijana naredila enega najbolje plačanih trenerjev v ligi.

Enzo Fernandez: Madrid bi bil moj idealen dom

