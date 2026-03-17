Nogomet

Rešitev? Iranci naj bi vse tekme igrali v Mehiki

Teheran/Ciudad de Mexico, 17. 03. 2026 08.05 pred 33 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Iranska nogometna reprezentanca

Iranska nogometna zveza se pogaja z mednarodno Fifo o selitvi iranskih tekem prvega kroga svetovnega prvenstva iz ZDA v Mehiko, pri čemer se sklicuje na vojno na Bližnjem vzhodu, je sporočilo iransko veleposlaništvo v Mehiki. Nastop Irana na poletnem mundialu v ZDA, Mehiki in Kanadi je pod vprašajem od začetka vojne konec prejšnjega meseca.

"Ko je Trump (ameriški predsednik Donald, op. STA) izrecno izjavil, da ne more zagotoviti varnosti iranske reprezentance, zagotovo ne bomo potovali v ZDA," je v izjavi, objavljeni na računu X iranskega veleposlaništva, dejal predsednik iranske zveze Mehdi Tadž, ki so mu ZDA pred časom zavrnile vstopni vizum za žreb skupin decembra v Washingtonu. "Trenutno se pogajamo s Fifo o izvedbi iranskih tekem na svetovnem prvenstvu v Mehiki," je dodal.

Mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki se bo začel 11. junija. Iran je bil ena prvih reprezentanc, ki se je marca lani uvrstila na svetovno prvenstvo 2026. Vse tri tekme Irana v skupinskem delu so na sporedu v ZDA: proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu, nato še proti Egiptu v Seattlu. Ekipa naj bi imela bazo v Tucsonu v Arizoni.

Preberi še Strah, grožnje, še kaj več? Večina iranskih nogometašic umaknila prošnje za azil

Kot še piše francoska tiskovna agencija AFP, je iranski veleposlanik v Mehiki Abolfazl Pasandideh v ponedeljek v izjavi na spletni strani veleposlaništva obsodil "pomanjkanje sodelovanja ameriške vlade glede izdajanja vizumov in zagotavljanja logistične podpore" iranski delegaciji pred SP.

Dodal je, da je Fifi tudi "predlagal selitev iranskih tekem iz ZDA v Mehiko". Fifa se na prošnjo za komentar AFP ni takoj odzvala. Trump je prejšnji teden sprožil ogorčenje, ko je izjavil, da bo iranska nogometna reprezentanca sicer "dobrodošla" v ZDA, vendar naj raje ne pripotuje na nogometni turnir "zaradi lastnega življenja in varnosti".

Trumpovi komentarji so prišli po tem, ko je predsednik Fife Gianni Infantino javno zagotovil, da mu je Trump obljubil dobrodošlico za iransko reprezentanco na SP. Iran je odgovoril na Trumpove komentarje, češ da "nihče ne more samovoljno izključiti iranske reprezentance s SP".

nogomet sp iran

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Definbahija
17. 03. 2026 08.38
Ne bi raje US&A izključili iz organizatorja. Vsi bi meli dost več
BrDr
17. 03. 2026 08.26
To je šport. Niti navijači,niti športniki ne bi smeli mešati političnih iger z njihovo igro. Žalostno.
SpamEx
17. 03. 2026 08.21
Viva Iran
bibaleze
Portal
Nova obsesija otrok: Zakaj vsi govorijo o "K-pop Demon Hunters"?
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
Oskarji: Ganljiv trenutek Jessie Buckley o materinstvu
zadovoljna
Portal
Tako učinkovita so prehranska dopolnila v obliki bonbonov
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
okusno
Portal
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
