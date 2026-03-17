Rešitev? Iranci naj bi vse tekme igrali v Mehiki

"Ko je Trump (ameriški predsednik Donald, op. STA) izrecno izjavil, da ne more zagotoviti varnosti iranske reprezentance, zagotovo ne bomo potovali v ZDA," je v izjavi, objavljeni na računu X iranskega veleposlaništva, dejal predsednik iranske zveze Mehdi Tadž, ki so mu ZDA pred časom zavrnile vstopni vizum za žreb skupin decembra v Washingtonu. "Trenutno se pogajamo s Fifo o izvedbi iranskih tekem na svetovnem prvenstvu v Mehiki," je dodal.

Mundial v ZDA, Kanadi in Mehiki se bo začel 11. junija. Iran je bil ena prvih reprezentanc, ki se je marca lani uvrstila na svetovno prvenstvo 2026. Vse tri tekme Irana v skupinskem delu so na sporedu v ZDA: proti Novi Zelandiji in Belgiji v Los Angelesu, nato še proti Egiptu v Seattlu. Ekipa naj bi imela bazo v Tucsonu v Arizoni.