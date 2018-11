Rešitev za United? Vidić priznal, da želi na klop vragov

Nemanja Vidić je kariero aktivnega nogometaša sklenil leta 2016, kot trener pa se izobražuje in polaga izpite v vrstah amsterdamskega Ajaxa, kjer mu je priložnost ponudil nekdanji soigralec iz vrst Manchester Uniteda Edwin van der Sar. Rdeči vragi so minuli konec tedna spet razočarali svoje navijače in prepričljivo izgubili mestni derbi z Manchester Cityjem (1:3), Vidić pa je kot strokovni komentator za beIN SPORTSskorajda nemudoma po zadnjem sodnikovem žvižgu napovedal, da ga morebitna služba glavnega trenerja na Old Traffordu še kako zanima.

"Če sem pošten, bi rad v prihodnosti trener,"je dejal nekdanji branilec beograjske Crvene zvezde in milanskega Interja."Ne bi bilo prav, da bi kritiziral Joseja Mourinha, glede nato, da sem nekdo, ki bo v mogoče morda postal trener. To ni prav in ni pošteno. On je trener in osvojil je veliko trofej,"je nadaljeval Vidić.

'Če ne prinese rezultatov, potem je to razlog za skrb'

Branilec iz Užic se je leta 2006 iz vrst moskovskega Spartaka preselil v Manchester, kjer se sprva ni znašel, nato pa povsem uveljavil pod taktirko legendarnega Sira Alexa Fergusonain z Riom Ferdinandompredstavljal nezamenljiv branilski tandem. Zaradi nepopustljivega sloga igre in brezmadežne javne podobe so ga navijači hitro vzljubili in se od njega, ko je prišel čas za slovo, poslovili kot od legende.