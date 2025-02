Retegui s štirimi goli junak Atalante

Nogometaši Coma in Juventusa so v petek odprli ta krog, Torinčani so zmagali z 2:1, potem ko je oba gola za goste dosegel Randal Kolo Muani.

V nedeljo bo Venezia Domna Črnigoja gostila Romo, Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića pa bo gostoval pri vodilnem Napoliju. Preostali nedeljski pari so Cagliari - Parma, Lazio - Monza in Lecce - Bologna, krog pa bosta z derbijem kroga v ponedeljek končala Inter in Fiorentina.