Reus poskrbel za zmago Dortmunda, Kampl ob zmagi Leipziga obsedel na klopi

Mahmoud Dahoud (Dortmund) in Kevin Vogt (Hoffenheim) v boju za žogo.

Če smo vajeni, da mrežo tekmecev redno trese Erling Braut Haaland, pa se je tokrat norveški čudežni deček vpisal med podajalce. V 76. minuti je namreč nesebično z levico tik pred vratarjem domače zasedbe Oliverjem Baumannom podal žogo do osamljenega Marca Reusa, ki je imel še toliko časa, da je naredil še en korak in žogo brez težav zanesljivo poslal v nebranjeno mrežo Hoffenheimovega gola. Borussia je vpisala še tretjo zmago in deveto točko, Hoffenheim pa ostaja pri šestih, potem ko je uvodni dve tekmi izgubil, zdaj pa vpisal dva zaporedna poraza.

Do zmage se je dokopal tudi RB Leipzig, pri katerem je tokrat nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl obsedel na klopi. Rdeči biki so na gostovanju v Augsburgu slavili z 2:0 in se tako (znova) zavihteli na sam vrh ligaške lestvice.

Izidi 4. kroga nemške Bundeslige:

Augsburg - RB Leipzig 0:2 (0:1)

Freiburg - Werder Bremen 1:1 (1:1)

Hertha Berlin - Stuttgart 0:2 (0:1)

Hoffenheim - Borussia Dortmund 0:1 (0:0)

Mainz - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)