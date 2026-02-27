Revolucionarno za nogomet: Premier liga s svojo lastno pretočno platformo

Novost vsekakor odpira novo priložnost v trženju, je potrdil poslovodja lige Richard Masters in za Financial Times razkril, da so načrti široki, a se v zadevo spuščajo postopoma, Singapur pa predstavlja pomemben test.

Lastna pretočna platforma za ligo pomeni, da v celoti nadzira svoj proizvod, saj vsebino lahko ponudi končnemu kupcu prenosa pod lastnimi pogoji. Vmesni členi, kot so uveljavljene televizijske postaje in drugi ponudniki različnih spletnih platform, ki so si doslej od nogometa odrezali svoj kos pogače, pa bodo iz proizvoda odpadli oz. sodelovali le pod strogo določenimi pogoji.