Nogomet

Revolucionarno za nogomet: Premier liga s svojo lastno pretočno platformo

London, 27. 02. 2026 13.35 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Premflix

Največ denarja v sodobnem nogometu že vrsto let ustvari angleška Premier liga, eno največjih postavk pa predstavlja prodaja televizijskih pravic. Liga se je zdaj odločila za naslednji korak in šla na singapurski trg z lastno pretočno platformo oz. storitvijo pretakanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novost vsekakor odpira novo priložnost v trženju, je potrdil poslovodja lige Richard Masters in za Financial Times razkril, da so načrti široki, a se v zadevo spuščajo postopoma, Singapur pa predstavlja pomemben test.

Lastna pretočna platforma za ligo pomeni, da v celoti nadzira svoj proizvod, saj vsebino lahko ponudi končnemu kupcu prenosa pod lastnimi pogoji. Vmesni členi, kot so uveljavljene televizijske postaje in drugi ponudniki različnih spletnih platform, ki so si doslej od nogometa odrezali svoj kos pogače, pa bodo iz proizvoda odpadli oz. sodelovali le pod strogo določenimi pogoji.

Richard Masters
Richard Masters
FOTO: Profimedia

"Delamo na lastnem poslovnem modelu. Seveda se še učimo in zadevo testiramo, da bomo potem globalno lahko ponudili prenose," je o pomenu odhoda na singapurski trg še dejal Masters.

Zadeva ne gre čez noč. Doslej so televizije same skrbele za marketing, oblikovanje trga, privabljanje naročnikov, distribucijo in ostale segmente dela. Masters priznava, da je to velik izziv, predvsem pa liga potrebuje velika vlaganja v tehniko in bo v kratkem v Londonu odprla lastno produkcijo za prenose.

Zadeva ni povsem nova, saj na podoben način v ZDA že delujejo lige NBA, MLS, MLB ...

