Revolucionarno za nogomet: Premier liga s svojo lastno pretočno platformo

Novost vsekakor odpira novo priložnost v trženju, je potrdil poslovodja lige Richard Masters in za Financial Times razkril, da so načrti široki, a se v zadevo spuščajo postopoma, Singapur pa predstavlja pomemben test.
Lastna pretočna platforma za ligo pomeni, da v celoti nadzira svoj proizvod, saj vsebino lahko ponudi končnemu kupcu prenosa pod lastnimi pogoji. Vmesni členi, kot so uveljavljene televizijske postaje in drugi ponudniki različnih spletnih platform, ki so si doslej od nogometa odrezali svoj kos pogače, pa bodo iz proizvoda odpadli oz. sodelovali le pod strogo določenimi pogoji.
"Delamo na lastnem poslovnem modelu. Seveda se še učimo in zadevo testiramo, da bomo potem globalno lahko ponudili prenose," je o pomenu odhoda na singapurski trg še dejal Masters.
Zadeva ne gre čez noč. Doslej so televizije same skrbele za marketing, oblikovanje trga, privabljanje naročnikov, distribucijo in ostale segmente dela. Masters priznava, da je to velik izziv, predvsem pa liga potrebuje velika vlaganja v tehniko in bo v kratkem v Londonu odprla lastno produkcijo za prenose.
Zadeva ni povsem nova, saj na podoben način v ZDA že delujejo lige NBA, MLS, MLB ...
