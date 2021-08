Bravo po zmagi v Domžalah na prvem mestu

Začetek tekme bi marsikaterega jokajočega dojenčka najbrž uspaval. Za prvo omembe vredno priložnost je poskrbel Enes Alić , ki je šele v 26. minuti lepo preigral kar tri branilce Brava in z leve strani kazenskega prostora močno udaril proti golu vratarja Igorja Vekića . Ta je žogo brez težav ujel. V 35. minuti je kapetan domačih Senijad Ibričić lepo zaposlil Arnela Jakupovića , ki se v kazenskem prostoru ni dobro znašel in svoj ležerni strel usmeril naravnost v gostujočega vratarja. Domžalčani so igrali rahlo bolje od Ljubljančanov, ampak njihovi igralci kljub temu niso pripravili veliko zares nevarnih akcij.

Domžale so po izpadu z evropskih tekmovanj in skupnem porazu 8:2 proti Rosenborgu vse svoje moči preusmerile proti domačemu prvenstvu. "Fantje se zavedajo, da je pred nami 34 ligaških tekem. Če želimo tudi v naslednjem koledarskem letu tekmovati na tej ravni, moramo pokazati pravi pristop - že proti Bravu," je pred tekmo dejal trener Domžal Dejan Djuranović . Tu jih je čakala ekipa NK Bravo, ki je po prvih štirih srečanjih letošnje Prve lige v tekmo vstopila brez poraza. Trem izenačenim rezultatom na prvih treh tekmah so v četrtem krogu dodali še domačo zmago proti NK Celje (2:1).

Mojstrovina Maružina za vodstvo gostov

Domače igralce je rahla premoč na igrišču očitno preveč ohrabrila in kmalu je sledila kazen za pretirano ležernost v obrambi. Gaber Dobrovoljc je žogo nespametno poskušal podati Zeniju Husmaniju. Loren Maružin jo je spretno prestregel in Martin Kramarič ga je za borbenost hitro nagradil s podajo na levo stran kazenskega prostora, kjer se je hrvaški napadalec znašel sam. Spretno je preigral krivca za napako Dobrovoljca in žogo v slogu največjih mojstrov brez zadržkov poslal med noge vratarja Ajdina Mulalića. Gostje so kljub povprečni igri do tega trenutka bili na dobri poti do svoje druge zmage v letošnji sezoni.

Drugi polčas in drugi gol Maružina

Djuranović z začetkom drugega polčasa ni mogel biti zadovoljen. Sandi Ogrinec je namreč lepo prodrl po levi strani domače obrambe in lepo zaposlil strelca prvega gola Maružina. Napadalca gostov je kljub odličnemu delu soigralca do zadetka ločilo še veliko dela. Pred seboj je namreč imel Dobrovoljca, ki ga je poskušal usmeriti v manj nevaren del igrišča. Pravzaprav pa je že drugič na tekmi postal tragični junak, saj je podajo/strel Hrvata preusmeril proti svojim vratom. Domači vratar se ni uspelo dovolj hitro odzvati in še drugič na tekmi je prejel gol med nogama.

Do konca srečanja se rezultat ni spremenil, čeprav je v 88. minuti napadalec Brava Miha Kancilija po odličnem prodoru ustrelil mimo vrat domačinov. Domžale so tako po treh odigranih srečanjih doživele že svoj drugi poraz dan končale tam, kjer so ga tudi začele, na dnu lestvice. Bravo pa se je po petih tekmah vsaj začasno preselil na sam vrh slovenske Prve lige.