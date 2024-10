'Uspehi v Evropi in domačem prvenstvu so zadosten poziv za navijače'

OGLAS

Uvodni obračun v Konferenčni ligi se je za Ljubljančane končal s tesnim porazom proti Buindesligašu. FOTO: AP icon-expand

Četa ljubljanskega trenerja Victorja Sancheza, ki jo v četrtek v Konferenčni ligi čaka domača tekma z Laskom iz Linza, je v Lendavi prišla do pričakovane prvenstvene zmage (1:0). "Po pričakovanjih težka tekma. Nasprotniki so nas v uvodnih krogih nove sezone uspeli bolje spoznati in posledično sedaj igrajo drugače. Predvsem zadaj so bolj čvrsti. Nekateri tudi s petimi v obrambi. Pripravili smo se na takšno podobo Nafte in prvi polčas opravili z odliko. Videli smo hiter gol, nato še nekaj lepih priložnosti. Zagotovo sta nam zmanjkala dva zadetka, s katerima bi si realno olajšali delo. Namesto tega smo prišli v nadaljevanje tekme z minimalno prednostjo in domačin je začutil priložnost. Zaradi tega je bilo težje, toda to je nogomet," je za uradno spletno stran zeleno-belih dejal 48-letni Španec.

Zeleno-beli so se tokrat veselili že v osmi minuti srečanja, ko je Alex Blanco postal deveti ligaški strelec Olimpije v v letošnji prvoligaški sezoni: "To je zelo pomembno. Goli so vse. Mislim, da se vsi tega zavedamo. Smo pa tokrat ponovno trpeli v napadu, saj smo prišli do skupno 12 strelov. Le en pa je končal v mreži. Tukaj potrebujemo več zbranosti in natančnosti. Drži, da nismo odvisni zgolj od enega ali dveh igralcev. Ustvarjamo si priložnosti, ki omogočajo zaključek tako napadalcem kot tudi vezistom. Kljub vsemu gre torej za pozitivno stvar."

Victor Sanchez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Sanchez je misli že preusmeril na četrtkov evropski spopad v Stožicah. V pričakovanju Konferenčne lige in tekme z avstrijskim Laskom v izjavi za uradno spletno stran kluba pravi: "Kako najbolje nagovoriti navijače pred takšnim izzivom? Z dosedanjim izplenom v domačem prvenstvu in Evropi, kjer smo odprto tekmovali tudi proti Bundesligašu. To je sporočilo našim navijačem. Naj se nam pridružijo v Stožicah in nas glasno podprejo, saj nam to vselej veliko pomeni. Konec koncev je fantom zaradi tega lažje igrati."