Nogomet

Rezultatska črna luknja Real Madrida: šest tekem, ena sama zmaga

Sevilla, 25. 04. 2026 13.51 pred 53 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Kylian Mbappe

Nogometaši Real Madrida so v vse večji krizi. Na zadnjih šestih tekmah so vknjižili le eno zmago, pa še to proti klubu, ki se mu obeta izpad iz prve španske lige. Slaba forma se pozna tudi v slačilnici, zlasti Vinicius vse bolj odkrito izkazuje svoje nezadovoljstvo, za nameček pa se galaktiki soočajo še s številnimi poškodbami. Znova se je na seznamu poškodovanih znašel tudi njihov prvi strelec Kylian Mbappe in nekateri ugibajo, da je Francoz za letošnjo sezono že sklenil svoje klubske nastope.

Real Madrid se je po izpadu iz Lige prvakov in petkovem remiju proti Betisu praktično poslovil od možnosti, da v letošnji sezoni pride do lovorike. V španskem prvenstvu namreč ob tekmi več za vodilno Barcelono zaostaja že za osem točk, ob sobotni zmagi Kataloncev nad Getafejem pa bi zaostanek narastel na enajst točk, in jasno je, da bi galaktiki za osvojitev naslova španskih prvakov potrebovali pravi čudež.

Galaktiki so proti Betisu iztržili zgolj točko.
FOTO: Profimedia

Beli balet je v aprilu zaenkrat zbral zgolj eno zmago. V rezultatsko črno luknjo so galaktiki začeli padati z ligaškim porazom proti Mallorci v začetku aprila, sledil je prvi poraz proti Bayernu v Ligi prvakov, proti Gironi so pred domačimi navijači iztržili zgolj eno točko, nato so na povratni tekmi znova klonili proti Bavarcem.

Na zmagovalna pota so se za kratek čas vrnili proti Alavesu, ki se mu obeta izpad iz španskega prvoligaškega tekmovanja, v soboto pa z neprepričljivo predstavo - njihov najboljši mož je bil njihov vratar Andrij Lunin - v zadnjih minutah ostali brez zmage in remizirali z Betisom.

Statistika Real Madrida na zadnjih šestih tekmah
FOTO: Sofascore.com

Kriza Real Madrida se pozna tudi na manj polnih tribunah na Bernabeuu. Zadnjo domačo tekmo galaktikov proti Alavesu si je ogledalo le okoli 60.000 navijačev, kar je za Madridčane vse prej kot spodbudno.

Nazadnje se jim je tako slab rezultatski niz zgodil oktobra 2018, ko je beli balet na sedmih tekmah zabeležil le eno zmago. Vodstvo kluba se je na rezultatsko sušo odzvalo tako, da je takratnemu trenerju Julenu Lopeteguiju pokazalo vrata. Zaenkrat nič ne kaže na to, da bo Alvaro Arbeloa že v naslednjih dneh zapustil klop Reala, toda jasno je, da se na Bernabeuu nikakor ne bodo sprijaznili s tovrstnimi rezultati.

Alvaro Arbeloa
FOTO: Profimedia

Alvaro Arbeloa je vodenje Reala iz rok Xabija Alonsa prevzel 13. januarja letos, takrat so galaktiki za vodilno Barcelono zaostajali za štiri točke. V februarju so svoj zaostanek nadoknadili in po zmagi nad Real Sociedadom Katalonce izrinili z vrha, nato pa popustili in na naslednjih devetih tekmah s tremi porazi in dvema remijema izgubili stik z blaugrano.

Na težave Madridčanov nakazuje tudi dejstvo, da so na čisto vsaki od zadnjih desetih tekem španskega prvenstva prejeli zadetek. V domačem tekmovanju so svojo mrežo nazadnje ohranili nedotaknjeno 8. februarja, ko so z 2:0 odpravili Valencio.

Veliko preglavic pa jim v letošnji sezoni povzročajo tudi poškodbe. Zaradi poškodb mišic Arbeloa ne more računati na Ederja Militaa, Ardo Gulerja in na vratarja Thibauta Courtoisa, natrgane vezi je v začetku marca staknil Rodrygo, zadnjo tekmo proti Andaluzijcem pa je izpustil še Aurelien Tchouameni.

Kylian Mbappe
FOTO: Profimedia

Kalvarija s poškodbami se nadaljuje tudi za Kyliana Mbappeja. Zaradi težav s kolenom je letos že izpustil sedem tekem, na obračunu proti Betisu pa se je znova poškodoval. Ob jubilejnem stotem nastopu v dresu Madrida si je nategnil levo stegensko mišico, v luči prihajajočega svetovnega prvenstva pa španski mediji ne izključujejo niti možnosti, da je francoski zvezdnik za letošnjo sezono že sklenil svoje klubske obveznosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napeto ozračje pa se kaže tudi v slačilnici, med najbolj nezadovoljnimi je Vinicius Junior. Pred dnevi so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki, kako je Brazilec nejevoljno odrinil predsednika kluba Florentina Pereza in bil za to deležen številnih kritik. Prvi mož Madrida sicer ostaja prepričan, da je Vinicius nepogrešljiv člen ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid vinicius mbappe

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pupa73
25. 04. 2026 14.44
saj bo vini vse rešu,banananjami vsi skupaj
Odgovori
0 0
Amor Fati
25. 04. 2026 14.20
Z naskokom najbolj pokvarjen nogometni klub na tem svetu.
Odgovori
+2
3 1
Sl0venc
25. 04. 2026 14.05
M(onkey)bappee je zagotovo srečen v Realu.
Odgovori
+1
2 1
