Ribery bo (predčasno) zaključil kariero poklicnega nogometaša

Najuspešnejše obdobje svoje kariere je preživel v bavarski prestolnici, kjer je v dresu münchenskega Bayerna med leti 2007 in 2019 osvojil elitno Ligo prvakov in se veselil devetih naslovov nemškega državnega prvaka. Leta 2013 je bil vse do zadnjega v igri tudi za prestižno zlato žogo, ki jo je na koncu prejel portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo .

Zaradi omenjenih težav s kolenom je nekdanji francoski reprezentančni napadalec izpustil uvodni del nove sezone, v kateri je do zdaj vpisal zgolj en nastop. Čeprav ga obstoječa pogodba z italijanskim prvoligašem Salernitano, v katerega je prestopil lani poleti iz vrst Fiorentine, veže do konca letošnje sezone, se je 39-letni Franck Ribery očitno odločil, da poklicnemu igranju nogometu dokončno pomaha v slovo.

Potem ko je po 12 letih zapustil München, se je - kot že omenjeno - preselil k Fiorentini, za katero je igral dve sezoni (2019/20 in 2020/21). Za končno postajo si je izbral Salernitano, ki je uspešno vstopila v novo sezono Serie A. Čeprav je želel pogodbo pošteno oddelati do konca, pa so bile zdravstvene težave očitno prevelik zalogaj za nekoč enega od najboljših nogometašev na svetu.

Ribery je bil poleg vrhunske nogometne kakovosti prepoznaven tudi po svojem izgledu oziroma natančneje - po veliki brazgotini na obrazu, zaradi katere mu ni bilo lahko. "Vsi, razen staršev, so se ukvarjali z mojim videzom in me ocenjevali po tej brazgotini. Nemalokrat sem se počutil nezaželenega in zavrženega s strani družbe, a sem se po zaslugi talenta in vztrajnosti uspel izviti iz primeža lastnih demonov. Ko se ozrem nazaj v preteklost, sem srečen in zadovoljen s potekom kariere, in na splošno z vsem, kar mi je skozi vsa leta nudila in dala," je v enem od pogovorov za Sky Italia povedal Ribery.