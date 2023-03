Ribery odhaja med trenerje: Potrebujem pritisk, da sem srečen

"Zahvaljujem se Salernitani, ker mi je zaupala kot pomočniku trenerja. To mi daje tudi priložnost, da se pripravim na diplomo trenerja," je dejal Franck Ribery v intervjuju za Sport Bild. Ribery je oktobra lani zaradi ponavljajočih se težav s kolenom končal igralsko kariero, v kateri je največji pečat pustil v vrstah Bayerna, pri tem italijanskem prvoligašu. Zdaj želi svoje znanje predati naprej. "To, da sem trener, mi bo dalo tisto, kar že pogrešam, in sicer pritisk pred tekmo, priprave, trening, navijače, vzdušje. To potrebujem, da sem srečen," je dejal in dodal, da se je sam veliko naučil predvsem od izkušenih Ottmarja Hitzfelda, Juppa Heynckesa in Carla Ancelottija. Ribery je še vedno navijač Bayerna Münchna, pravi, s katerim je med letoma 2007 in 2019 osvojil Ligo prvakov in devetkrat nemško prvenstvo.

Ribery je bil s Francijo, za katero je odigral 81 tekem in dosegel 16 golov, svetovni podprvak leta 2006, nastopil pa je še na SP 2010 v Južni Afriki ter na dveh EP v letih 2008 in 2012. V klubski karieri je poleg Bayerna in Salernitane zastopal še barve Marseilla, Fiorentine, Metza, Galatasaraya, Bresta in Boulogne-sur-Mera.