Ribery se nepreklicno poslavlja: 'Ko sem prišel k Bayernu, so se mi uresničile sanje'

Franck Riberyje za spletno stran kluba pojasnil, da še ne ve, kaj bo počel v naslednji sezoni, a si želi ostati povezan z nogometom. "Nimam še načrtov za naprej. Ne vem, kaj in kje bom počel, upam pa, da bom še igral nogomet," je sporočil 36-letni Francoz. Bayernpoleti z njim ne bo obnovil pogodbe, kar pomeni, da se bo med navijači izjemno priljubljeni Francoz po 12 letih zvestobe in več kot 20 osvojenih lovorikah poslovil. Pristaši bavarskega kluba bodo tako imeli le še nekaj tekem priložnost hkrati na delu videti oba velika zvezdnika, znana tudi pod vzdevkom Robbery, saj je Arjen Robben že konec lanskega leta dejal, da po desetih letih pri Bayernu odhaja. Zaradi poškodb enega ali drugega ali pa obeh sta sicer v zadnjih sezonah redko igrala v nekoč za tekmece izjemno nevarni navezi; a prav v soboto, ko je Bayern v boju za naslov dosegel pomembno zmago proti Hannovru, sta bila zadnjih pet minut spet skupaj. Francoz je prispeval zadetek za končnih 3:1, Nizozemec je prvič po novembru spet stopil na igrišče in si ob vstopu prislužil aplavz navijačev. "Ko sem prišel k Bayernu, so se mi uresničile sanje. Slovo bo težko, a ne smemo pozabiti, kaj vse smo dosegli skupaj," je še dejalRibery.

Za oba bodo pri Bayernu naslednje leto pripravili posebno poslovilno tekmo. "Franck in Arjen sta izvrstna igralca. Bayern jima veliko dolguje, pomagala sta ustvariti klub v desetletju največje moči. Zato jima želimo priredite posebno slovo," je o tem dejal direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge.