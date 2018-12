Ribery: Kakšna Borussia? Prvak bo Bayern, v to sem prepričan

Bayern je v tej sezoni pod vodstvom novega trenerja Nika Kovača igral po principu toplo - hladno. Takšni so bili tudi rezultati. Večkrat med jesenskim delom je bil Hrvat na klopi bavarskega ponosa na prepihu, tudi že na izhodnih vratih, a vselej se je obdržal na klopi, ki je sedaj zanj precej bolj trdna po zmagah v končnici Bundeslige in tudi v Ligi prvakov , kjer se bo v osmini finala udaril z lanskoletnim finalistom Liverpoolom . "Lepo je, da smo z zmago končali prvi del prvenstva. Tekma v Frankfurtu je bila ena boljših sploh v tej sezoni. To nam mora biti iztočnica za naprej," je po blesteči zmagi proti Eintrachtu povedal Franck Ribery .

Francoz je bil junak prepričljive bavarske zmage. Zabil je dva gola in podelil asistenco. "Nisem še za staro šaro, kot bi nekateri radi verjeli. Imam še visoke ambicije, nisem še rekel zadnje v karieri," je Bildu obljubil francoski veteran, ki verjame, da je točkovni zaostanek za Borussio, ta znaša šest točk, ulovljiv. "Tudi Dortmundčani bodo še delali napake. Ni še konec boja za naslov prvaka. Prepričan sem, da jih lahko ujamemo in se vnovič veselimo laskavega naslova. Šest točk zaostanka v Bundesligini prevelik zalogaj," trdi Ribery, ki se veseli tudi dvoboja Lige prvakov proti lanskoletnim finalistom izLiverpoola. "Čeprav so trenutno v fantastični formi in na vseh frontah meljejo vse pred sabo, pa bomo še videli, če bodo sredi februarja enako udarni in učinkoviti. Prepričan sem, da jih bo še ujela rezultatska kriza. In mi bomo tisti, ki jo bomo kaznovali.Bayern pred nikomer ne bo slekel hlač in ne glede na vse, Liverpoolne more biti favorit dvoboja."

Izida:

Eintracht - Bayern 0:3 (0:1)

Ribery 35., 79., Rafinha 89.



Borussia (D) - Borussia (M) 2:1 (1:1)

Sancho 43., Reus 54.; Kramer 45.