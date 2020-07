Ribery žrtev zlikovcev: Razmišljam, da bi zapustil Fiorentino

Zlikovci so odnesli nakit in torbice, je še povedal nogometaš, a dodal, da ima tudi srečo, saj žena in otroci niso bili doma, ampak v Münchnu, kjer je Franck Ribery odigral najboljša leta v karieri. "A kako zdaj še lahko zaupam? Kako naj se jaz in mi po vsem tem tukaj še počutimo dobro?" se je spraševal Ribery in dodal, da bo skupaj z družino prišel do nujnih odločitev, ki jim bodo zagotovile mirno življenje. Še lani je Ribery namreč igral za Bayern in očitno bo krepko premislil, ali bo z družino ostal na Apeninskem polotoku. "Porajajo se mi črne misli. Razmišljam, da bi zapustil klub," je nekaterim medijem v Italiji zaupal Francoz.