Riberyju popustili živci, frustracije je sprostil na sodniku

Franck Ribery bo kaznovan zaradi dogajanja na tekmi Serie A med Fiorentino, za katero v tej sezoni igra francoski nogometaš, in Laziom. Ribery je po koncu tekem dvakrat odrinil stranskega sodnika in nato dobil tudi rdeči karton in lahko pričakuje daljši suspenz.

Fiorentina je v zadnjem krogu italijanskega prvenstva na domačem igrišču tesno izgubila proti Laziu (2:1), dva igralca domačih pa sta dobila rdeča kartona. V sodnikovem podaljšku je rdečega (drugega rumenega) v 96. minuti dobil Ranieri, po izteku tekme pa tudi Franck Ribery. Gol za zmago Lazia je dosegel Ciro Immobile v 89. minuti tekme. Ob koncu tekme je svoje nezadovoljstvo sodniku izrazil nervozni Ribery, ki je menil, da bi morali sodniki uporabiti video pomoč (VAR) zaradi prekrška pred golom Lazia. Francoski nogometaš, ki je bil sicer zamenjan v 75. minuti tekme, je po zaključnem žvižgu dvakrat odrinil pomočnika glavnega sodnika, nato pa ob odhodu z igrišča dobil še rdeč karton. Zaradi kartona bo počival eno tekmo, a verjetno ga, zaradi odrivanja, čaka precej daljši suspenz. Nekdanji nogometaš Bayerna bi lahko dobil tudi od štiri do šest tekem suspenza, poročajo italijanski časniki. Fiorentina je na 9. mestu lestvice z 12 točkami (vodilni Juventus jih je zbral že 23).