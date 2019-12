Riberyjeva poškodba poskrbela za skrbi Fiorentine

Nekdanji zvezdnik münchenskega Bayerna Franck Ribery si je med sobotno ligaško tekmo poškodoval desni gleženj. Fiorentina je gostila Lecce in izgubila (0:1), Ribery pa je z igrišča moral v 46. minuti. Iz kluba so najprej sporočili, da ima Ribery strgano vez, a se je potem izkazalo, da gre za "prvo oziroma drugo stopnjo poškodbe ligamenta".

Po prvih informacijah bi moral moral počivati do januarja, zadnje informacije fiorentinskega časnika pa pravijo, da bo odsoten približno 15 dni in bo lahko zaigral še v decembru. Fiorentino v naslednjih treh krogih čakajo Torino, Inter in Roma.