Riberyju očitajo stari greh: pred napadom na novinarja 'obračunal' še s fotografom

Ta naj bi se po poročanju nemškega Sportbuzzerja zgodil sredi letošnjega septembra po zmagi Bayerna nad Bayerjem (3:1). Če je pred desetimi dnevi francoski veteran fizično obračunal z novinarjem, za kar so se v vodstvu kluba hitro odzvali in obenem sprejeli odgovornost, pa se bavarski velikan še ni oglasil na omenjene navedbe glede napada na fotografa.



Kot še navaja omenjeni medij, je nekdanji francoski reprezentant zaradi družinskih razlogov Allianz Areno zapustil še pred koncem obračuna z Bayerjem iz Leverkusna. Ko je vstopal v taksi, ga je začel fotografirati za zdaj še neimenovani fotograf, kar je Francka Riberyja očitno tako zmotilo, da se je zapodil za njim, ga prijel za zapestje in zahteval, naj takoj izbriše vse fotografije.