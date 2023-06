Rice pred dvobojem s Fiorentino: To bo največja tekma v moji karieri

Trener Fiorentine Vincenzo Italiano je dejal, da želijo vijoličasti po izjemni sezoni v Pragi dodati češnjo na torto. "Osebno sem zelo vesel, da sem v finalu in da imam priložnost dvigniti pokal," je dejal Italiano, čigar ekipa je prejšnji mesec izgubila v finalu italijanskega pokala proti milanskemu Interju Samirja Handanovića. A se zaveda, da bodo vzhodni Londončani, ki so lani prišli do polfinala Evropske lige, trd oreh. "Čeprav jim v angleškem prvenstvu ni šlo najbolje, so še vedno zelo nevarna ekipa," je prepričan Italiano.

"To bo vrhunec za veliko igralcev. To bo zagotovo največja tekma v moji karieri," je za klubsko spletno stran dejal krilni igralec West Hama Jarrod Bowen . "Glavna prioriteta je zmagati na tekmi ... Želim biti del ekipe, ki bo navijačem omogočila ta trenutek, to veselje. In to je tisto, za kar si vsi prizadevamo," je dodal.

Oba trenerja, Italiano na klopi Fiorentine in David Moyes na klopi West Hama, imata na voljo skoraj popolni ekipi, razen dolgotrajnih odsotnosti posameznikov zaradi poškodb, kot sta vratar Fiorentine Salvatore Sirigu in napadalec West Hama Gianluca Scamacca. Tekma v Pragi bo imela še poseben pomen za tri češke nogometaše; Tomaš Souček in Vladimir Coufal nosita dres West Hama, Antonin Barak pa je član Fiorentine. Vsi trije so igrali na stadionu Eden za praško Slavio, preden so se preselili v tujino. Zdaj se vračajo domov.

"To je finale in še na domačem dvorišču. To je kombinacija, ki premaga vse. Lahko rečem, da je kot pravljica," je dejal 28-letni Souček za češko tiskovno agencijo CTK in finale označil za največjo tekmo v karieri. West Ham bo dobil slačilnico domačih, več kot 5000 navijačev angleškega moštva pa bo zasedlo domače tribune na stadionu Eden, ki ima skupno kapaciteto za tekmo le 18.000 gledalcev. "Počutil se bom kot doma in le upam, da bom to pokazal tudi na igrišču," je dodal Souček.

Praga bo odprla navijaške cone z velikimi zasloni za vsako ekipo tudi v središču mesta. Tam se bodo zbirali navijači, ki bodo odpotovali na Češko, vendar nimajo vstopnic. Služili bodo tudi kot zbirne točke za tiste, ki bodo pot nadaljevali na stadion. Po spopadih med navijači West Hama in AZ Alkmaarja na obeh polfinalnih tekmah bo na delo napotenih več sto policistov, da bi preprečili nasilje med navijači.