Richarlison: Veliko sem razmišljal o smrti

Zvezdnik brazilske reprezentance in angleškega velikana Tottenham Richarlison je pred dnevi spregovoril o svojih duševnih težavah, s katerimi se je soočal po tem, ko je Brazilija izpadla s svetovnega nogometnega prvenstva leta 2022. Za karioke so bili v četrtfinalu usodni Hrvati, naslova svetovnega prvaka pa so se kasneje veselili Argentinci, ki so bili boljši od Francozov. Za ESPN je povedal: "Igral sem na svetovnem prvenstvu, to je bil nekakšen vrhunec. Dosegel sem nekakšno mejo. Ne vem, ne bom rekel, da sem razmišljal o samomoru, toda bil sem v depresiji in želel sem odnehati z vsem. Čeprav sem se navzven zdel precej močan, je to doletelo tudi mene. Po koncu prvenstva se je zdelo, da je vse padlo v vodo. Mislim, da mi je terapevt, hočeš ali nočeš, rešil življenje. Takrat sem razmišljal samo o bedarijah. Tudi na spletu sem iskal same takšne stvari. Tudi stvari, povezane s samo smrtjo," je bil iskren nogometaš. "Odšel sem na trening in želel sem se takoj vrniti nazaj domov v svojo sobo. Ne vem, kaj mi je rojilo po glavi. Očetu sem celo rekel, da bom zaključil nogometno kariero."