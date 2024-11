Riera: Bašakšehir je velik klub, čaka nas zelo težka tekma

Celjski nogometaši se v obračun z Bašakšehirjem podajajo z dobro popotnico zadnje prvenstvene zmage nad Muro (4:3), kar kot pozitivno noto izpostavlja tudi strateg aktualnih slovenskih državnih prvakov.

"Mislim, da se zavedamo, da je to za nas izjemna priložnost, da se pokažemo v Evropi. V tekmo moramo iti zelo dobro psihološko pripravljeni in kakovostno odigrati 90 minut," je na zadnjem druženju s predstavniki medijev uvodoma dejal Albert Riera, ki naslednjega evropskega nasprotnika Celjanov zelo dobro pozna. "Gre za velik klub, ki ga sestavlja veliko nekdanjih igralcev obeh turških velikanov, in sicer Galatasaraya in predvsem Fenerbahčeja, zato želijo dokazati, da so pri omenjenih klubih naredili napako, ko se niso odločili zanje. Nedvomno imajo precej kakovostnih igralcev, ki želijo imeti terensko premoč in žogo v svoji posesti," španski strokovnjak na celjski klopi ni skoparil s pohvalami na račun Bašakšehirja, ki v mesto grofov prihaja v vlogi (rahlega) favorita.