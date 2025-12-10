Svetli način
Nogomet

Riera: Če Slovenija verjame, da lahko pomagam, potem bi z veseljem

Ljubljana, 10. 12. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Nogometaši Celja so bili na tradicionalni prireditvi Športnik leta izbrani za najboljšo ekipo. Pred zbranimi v Cankarjevem domu je spregovoril tudi celjski trener Albert Riera, ki se ni mogel izogniti vprašanju o prihodnosti slovenske reprezentance in selektorskega stolčka.

Nogometaši Celja na prireditvi Športnik leta 2025
Nogometaši Celja na prireditvi Športnik leta 2025 FOTO: Damjan Žibert

Za nogometaši Celja je zgodovinska sezona, v kateri so postali prvi slovenski klub z uvrstitvijo v četrtfinale katerega od evropskih tekmovanj, potem ko jim je to uspelo v Konferenčni ligi. Vse skupaj so kronali še s pokalnim naslovom in atraktivno ter pogumno igro tudi proti velikanoma, kot sta Real Betis in Fiorentina.

Na račun tega so v torek v Cankarjevem domu, preden so se podali na Reko, kjer jih čaka predzadnji obračun ligaškega dela Konferenčne lige proti Rijeki, prejeli nagrado za najboljšo slovensko ekipo.

Velike zasluge za celjske uspehe gre pripisati tudi španskemu trenerju Albertu Rieri, ki se ga vse bolj povezuje tudi s selektorskim stolčkom. O teh namigovanjih je Riera že spregovoril po pokalnem izpadu v Stožicah.

Albert Riera
Albert Riera FOTO: Profimedia

43-letni Španec je takrat poudaril, da si brez soglasja kluba ne bi mogel privoščiti niti razmisleka o vlogi selektorja. A to soglasje, kot pravi, ima. "Če imam pogodbo s Celjem, je klub tisti, ki ima moj ključ. Klub mora dati soglasje. In klub ga je dal, ker razmišlja enako kot jaz – da želimo pomagati slovenskemu nogometu."

Zdaj je moral na vprašanje o slovenski reprezentanci odgovoriti tudi na prireditvi Športnik leta. "Veste, kako srečen sem v Sloveniji. Ta država mi je odprla vrata v trenersko kariero. Če država verjame, da sem tisti, ki lahko pomaga tej generaciji igralcev, potem bi z veseljem pomagal," je dejal španski strokovnjak.

Riera se zaveda, da odločitev ni v njegovih rokah, obenem pa priznava, da je pripravljen sesti za mizo in razkriti svojo vizijo slovenske reprezentance. "Če pride do situacije, ko bomo lahko govorili, bom povedal svoje misli, svoje mnenje in način, kako bi jaz delal."

Čeprav pri NZS še niso razkrili kart, pa Slovenija še nikoli ni bila bližje temu, da njeno krmilo prevzame eden najuspešnejših in najbolj karizmatičnih trenerjev zadnjih let v domačem nogometu. Občutek pa je, da bi bila nogometna javnost navdušena nad to potezo.

slovenija nogomet riera
KOMENTARJI (5)

